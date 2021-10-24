Внук Алі і син Голіфілда здобули дострокові перемоги в рингу

Нащадки знаменитих боксерів ще не зазнали жодної поразки серед професіоналів

Ніко Алі Уолш, онук легендарного боксера Мохаммеда Алі і син легендарного боксера Евандера Голіфілда, Еван, здобули перемоги нокаутом.

Суперником Ніко був співвітчизник Джеймс Уестлі. Незадовго до кінця другого раунду Алі Уолш відправив опонента в нокдаун, а на старті наступної трихвилинки поєдинок був зупинений. Онук Мухаммеда Алі здобув другу дострокову перемогу в двох поєдинках.

Еван зустрічався з Чарльзом Стенфордом. Син Голіфілда відправив суперника в нокаут вже у другому раунді: спочатку Еван завдав удар лівим хуком, а потім пробив справа, в результаті чого Стенфорд звалився на підлогу. Рефері зупинив поєдинок всього через 30 секунд після початку другого раунду. Ця перемога стала для сина знаменитого боксера вже восьмою поспіль на професійному ринзі.