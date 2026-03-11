Головна Спорт Новини
Україна здобула дві нагороди на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби U23

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Іван Примаченко (ліворуч) став срібним призером Чемпіонату Європи U23
фото: UWW

Українці вибороли бронзу і срібло в Сербії

Україна відкрила лік нагородам на Чемпіонаті Європи з боротьби U23 у Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Розпочали континентальну першість представники вільного стилю боротьби.

Гарантована нагорода в українській збірній була у ваговій категорії до 97 кг. До фіналу тут вийшов Іван Примаченко. У підсумку українець став срібним призером.

Ще одну медаль виборов Віктор Бороган. Український борець переміг у малому фіналі у вазі до 65 кг представника Туреччини та здобув бронзову нагороду.

У категорії до 70 кг поступився у поєдинку за 3 місце Микита Сарієв та посів 5 місце.

Медальний здобуток нашої збірної може поповнитись 11 березня 2026 року, у другій частині фіналів. До малих фіналів вийшли Андрій Шокалюк (до 61 кг) і Артур Костюк (до 85 кг).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
