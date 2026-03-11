Україна здобула дві нагороди на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби U23

Українці вибороли бронзу і срібло в Сербії

Україна відкрила лік нагородам на Чемпіонаті Європи з боротьби U23 у Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Розпочали континентальну першість представники вільного стилю боротьби.

Гарантована нагорода в українській збірній була у ваговій категорії до 97 кг. До фіналу тут вийшов Іван Примаченко. У підсумку українець став срібним призером.

Ще одну медаль виборов Віктор Бороган. Український борець переміг у малому фіналі у вазі до 65 кг представника Туреччини та здобув бронзову нагороду.

У категорії до 70 кг поступився у поєдинку за 3 місце Микита Сарієв та посів 5 місце.

Медальний здобуток нашої збірної може поповнитись 11 березня 2026 року, у другій частині фіналів. До малих фіналів вийшли Андрій Шокалюк (до 61 кг) і Артур Костюк (до 85 кг).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце