Україна здобула дві нагороди на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби U23
Українці вибороли бронзу і срібло в Сербії
Україна відкрила лік нагородам на Чемпіонаті Європи з боротьби U23 у Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Розпочали континентальну першість представники вільного стилю боротьби.
Гарантована нагорода в українській збірній була у ваговій категорії до 97 кг. До фіналу тут вийшов Іван Примаченко. У підсумку українець став срібним призером.
Ще одну медаль виборов Віктор Бороган. Український борець переміг у малому фіналі у вазі до 65 кг представника Туреччини та здобув бронзову нагороду.
У категорії до 70 кг поступився у поєдинку за 3 місце Микита Сарієв та посів 5 місце.
Медальний здобуток нашої збірної може поповнитись 11 березня 2026 року, у другій частині фіналів. До малих фіналів вийшли Андрій Шокалюк (до 61 кг) і Артур Костюк (до 85 кг).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
