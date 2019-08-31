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    Українські дзюдоїсти повертаються з чемпіонату світу із золотом і рекордом

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    Новоспечена дворазова чемпіонка світу, Дар'я Білодід, не приховує емоцій - Українські дзюдоїсти повертаються з чемпіонату світу із золотом і рекордом
    Новоспечена дворазова чемпіонка світу, Дар'я Білодід, не приховує емоцій
    Ippon.org

    В командному заліку наша команда стала сьомою, серед півтори сотні країн

     Сьогодні у Токіо добіг завершення чемпіонат світу з дзюдо. За його результатами збірна України посіла сьоме командне місце в медальному заліку, завдяки золотій медалі Дар’ї Білодід, яка стала чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кг. При цьому 18-річна киянка встановила ще й світовий рекорд, ставши наймолодшою дзюдїсткою планети, яка двічі виграла чемпіонат світу.

    Серед решти збірної кращий результат продемонстрував Богдан Ядов. У ваговій категорії 66 кг 22-річний киянин провів п’ять поєдинків, три з яких виграв. Але поступившись у стартовій зустрічі втішного турніру, став у підсумку сьомим.

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    Три перемоги записав в свій актив на токійському татамі і ще один 22-річний киянин Артем Лесюк. У вазі до 60 кг він тричі святкував тріумф в основній сітці, але програв супернику з Грузії, який далі не пройшов, і позбавив Артема шансів на втішний турнір.

    По два поєдинки (одна перемога, одна поразка) на чемпіонаті світу провели Георгій Зантарая (-66 кг), Артем Хомула (-73 кг) та Галина Тарасова(+78 кг).

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    Богдан Ядов - надія українського чоловічого дзюдо

    Після стартових зустрічей покинули татамі світової першості Марина Черняк (-48 кг),  Марія Скора (-57 кг), Єлизавета Каланіна (+78 кг) та Кеджау Ньябалі (-90 кг).

    Показавши ідентичний результат зі зібраною Ізраїлю (золото і сьоме місце), українці посіли сьому позиціє командного заліку, серед 149 країн. Тріумфували на домашньому чемпіонаті світу японці, на рахунку яких чотири золота, 6 срібних медалей, п’ять бронзових і одне п’яте місце. Друге місце за Францією (3-0-2-3). Третя – Португалія (1-1-0-2).

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    31-річна Марина Черняк в першому поєдинк поступилася азербайджанці

    Відзначимо, що традиційно Чемпіонат світу з дзюдо має солідний призовий фонд. Цього року він становив 800 000$ (золото 26 000$, срібло 15 000$ і бронза - по 8 000$). Призовий фонд командного чемпіонату світу - 200 000 $ (золото 90 000$, срібло 60 000$ і бронза - по 25 000$).

    Також чемпіонат світу мав кваліфікаційний статус до Олімпіади 2020 року. Переможці записали в свій актив 2000 рейтингових балів, срібні призери - 1400, а бронзові - по 1000 очок. 

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