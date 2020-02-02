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    Українські греко-римляни їдуть на Євро без Беленюка, але з дворазовим чемпіоном світу серед молоді

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    Одна-дві медалі будуть для цієї команди успіхом - Українські греко-римляни їдуть на Євро без Беленюка, але з дворазовим чемпіоном світу серед молоді
    Одна-дві медалі будуть для цієї команди успіхом
    Федерація греко-римської боротьби України

    Тренерський штаб визначився зі складом на континентальну першість

    10-12 лютого в Римі (Італія) відбудеться чемпіонат Європи з греко-римської боротьби.

    Збірна України поїде на ці змагання без лідера – чемпіона світу і Європи у ваговій категорії до 87 кг Жана Беленюка. Титулований борець готується до Олімпійських ігор і Євро в план підготовки не входить. Наставник команди Сергій Андреєв замінив Жана дворазовим чемпіоном світу серед молоді Семеном Новіковим.

    Склад збірної України з греко-римської боротьби на Євро-2020

    До 55 кг – Корюн Саґрадян
    До 60 кг – Жора Абовян
    До 63 кг – Ленур Теміров
    До 67 кг – Денис Дем’янков
    До 72 кг – Андрій Кулик
    До 77 кг – Володимир Яковлєв
    До 82 кг – Андрій Антонюк
    До 87 кг – Семен Новіков
    До 97 кг – Олександр Шишман
    До 130 кг – Микола Кучмій

    Нагадаємо, що раніше зі складом на чемпіонат Європи у Римі визначилися тренери збірних з вільної і жіночої боротьби.

    чемпіонат Європи Збірна України Жан Беленюк греко-римська боротьба Сергій Андреєв Семен Новіков Жора Абовян Микола Кучмій Ленур Теміров Володимир Яковлєв Денис Дем'янков Олександр Шишман Андрій Антонюк Корюн Саґрадян Андрій Кулик
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