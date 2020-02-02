Українські греко-римляни їдуть на Євро без Беленюка, але з дворазовим чемпіоном світу серед молоді



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Одна-дві медалі будуть для цієї команди успіхом Федерація греко-римської боротьби України

Тренерський штаб визначився зі складом на континентальну першість

10-12 лютого в Римі (Італія) відбудеться чемпіонат Європи з греко-римської боротьби.

Збірна України поїде на ці змагання без лідера – чемпіона світу і Європи у ваговій категорії до 87 кг Жана Беленюка. Титулований борець готується до Олімпійських ігор і Євро в план підготовки не входить. Наставник команди Сергій Андреєв замінив Жана дворазовим чемпіоном світу серед молоді Семеном Новіковим.

Склад збірної України з греко-римської боротьби на Євро-2020

До 55 кг – Корюн Саґрадян

До 60 кг – Жора Абовян

До 63 кг – Ленур Теміров

До 67 кг – Денис Дем’янков

До 72 кг – Андрій Кулик

До 77 кг – Володимир Яковлєв

До 82 кг – Андрій Антонюк

До 87 кг – Семен Новіков

До 97 кг – Олександр Шишман

До 130 кг – Микола Кучмій

Нагадаємо, що раніше зі складом на чемпіонат Європи у Римі визначилися тренери збірних з вільної і жіночої боротьби.