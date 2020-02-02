Українські греко-римляни їдуть на Євро без Беленюка, але з дворазовим чемпіоном світу серед молоді
Тренерський штаб визначився зі складом на континентальну першість
10-12 лютого в Римі (Італія) відбудеться чемпіонат Європи з греко-римської боротьби.
Збірна України поїде на ці змагання без лідера – чемпіона світу і Європи у ваговій категорії до 87 кг Жана Беленюка. Титулований борець готується до Олімпійських ігор і Євро в план підготовки не входить. Наставник команди Сергій Андреєв замінив Жана дворазовим чемпіоном світу серед молоді Семеном Новіковим.
Склад збірної України з греко-римської боротьби на Євро-2020
До 55 кг – Корюн Саґрадян
До 60 кг – Жора Абовян
До 63 кг – Ленур Теміров
До 67 кг – Денис Дем’янков
До 72 кг – Андрій Кулик
До 77 кг – Володимир Яковлєв
До 82 кг – Андрій Антонюк
До 87 кг – Семен Новіков
До 97 кг – Олександр Шишман
До 130 кг – Микола Кучмій
Нагадаємо, що раніше зі складом на чемпіонат Європи у Римі визначилися тренери збірних з вільної і жіночої боротьби.