Збірна України з вільної боротьби визначилася зі складом на чемпіонат Європи
Склад жіночої команди помітно зірковіший у порівнянні з чоловіками
10 лютого в Римі (Італія) стартує чемпіонат Європи з трьох видів боротьби – вільної, жіночої і греко-римської.
Наставники українських збірних вільників і жінок, відповідно Григорій Данько і Володимир Євонов, зі складами вже визначилися, а тренер греко-римлян Сергій Андреєв назве свою десятку найближчим часом.
Варто зазначити, що в складі команди з вільної боротьби медалі на дорослих чемпіонатах світу і Європи брав тільки тяж із Донецька Олександр Хоцянівський. Досягнення інших борців пов’язані з кадетсько-юніорським рівнем. У ліпшому разі.
Натомість у складі жіночої збірної є дві чемпіонки світу різних років – Юлія Ткач і Алла Черкасова.
Склад збірної України з вільної боротьби
До 57 кг – Тарас Маркович
До 61 кг – Іван Білейчук
До 65 кг – Ерік Арушанян
До 70 кг – Олексій Борута
До 74 кг – Денис Павлов
До 79 кг – Василь Михайлов
До 86 кг – Ілля Арачая
До 92 кг – Роман Ричко
До 97 кг – Муразі Мчедлідзе
До 125 кг – Олексанждр Хоцянівський
Склад збірної України з жіночої боротьби
До 50 кг – Оксана Лівач
До 53 кг – Ірина Гусяк
До 55 кг – Соломія Винник
До 57 кг – Аліна Акобiя
До 59 кг – Ангеліна Лисак
До 62 кг – Юлія Ткач
До 65 кг – Ірина Коляденко
До 68 кг – Алла Черкасова
До 72 кг – Аліна Бережна
До 76 кг – Алла Белінська