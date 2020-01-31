Збірна України з вільної боротьби визначилася зі складом на чемпіонат Європи



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Юлія Ткач та решта українських борчинь привчили до перемог на всіх рівнях Галінфо

Склад жіночої команди помітно зірковіший у порівнянні з чоловіками

10 лютого в Римі (Італія) стартує чемпіонат Європи з трьох видів боротьби – вільної, жіночої і греко-римської.

Наставники українських збірних вільників і жінок, відповідно Григорій Данько і Володимир Євонов, зі складами вже визначилися, а тренер греко-римлян Сергій Андреєв назве свою десятку найближчим часом.

Варто зазначити, що в складі команди з вільної боротьби медалі на дорослих чемпіонатах світу і Європи брав тільки тяж із Донецька Олександр Хоцянівський. Досягнення інших борців пов’язані з кадетсько-юніорським рівнем. У ліпшому разі.

Натомість у складі жіночої збірної є дві чемпіонки світу різних років – Юлія Ткач і Алла Черкасова.

Склад збірної України з вільної боротьби

До 57 кг – Тарас Маркович

До 61 кг – Іван Білейчук

До 65 кг – Ерік Арушанян

До 70 кг – Олексій Борута

До 74 кг – Денис Павлов

До 79 кг – Василь Михайлов

До 86 кг – Ілля Арачая

До 92 кг – Роман Ричко

До 97 кг – Муразі Мчедлідзе

До 125 кг – Олексанждр Хоцянівський

Склад збірної України з жіночої боротьби

До 50 кг – Оксана Лівач

До 53 кг – Ірина Гусяк

До 55 кг – Соломія Винник

До 57 кг – Аліна Акобiя

До 59 кг – Ангеліна Лисак

До 62 кг – Юлія Ткач

До 65 кг – Ірина Коляденко

До 68 кг – Алла Черкасова

До 72 кг – Аліна Бережна

До 76 кг – Алла Белінська