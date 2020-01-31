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    Збірна України з вільної боротьби визначилася зі складом на чемпіонат Європи

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    Юлія Ткач та решта українських борчинь привчили до перемог на всіх рівнях - Збірна України з вільної боротьби визначилася зі складом на чемпіонат Європи
    Юлія Ткач та решта українських борчинь привчили до перемог на всіх рівнях
    Галінфо

    Склад жіночої команди помітно зірковіший у порівнянні з чоловіками

    10 лютого в Римі (Італія) стартує чемпіонат Європи з трьох видів боротьби – вільної, жіночої і греко-римської.

    Наставники українських збірних вільників і жінок, відповідно Григорій Данько і Володимир Євонов, зі складами вже визначилися, а тренер греко-римлян Сергій Андреєв назве свою десятку найближчим часом.

    Варто зазначити, що в складі команди з вільної боротьби медалі на дорослих чемпіонатах світу і Європи брав тільки тяж із Донецька Олександр Хоцянівський. Досягнення інших борців пов’язані з кадетсько-юніорським рівнем. У ліпшому разі.

    Натомість у складі жіночої збірної є дві чемпіонки світу різних років – Юлія Ткач і Алла Черкасова.

    Склад збірної України з вільної боротьби

    До 57 кг – Тарас Маркович
    До 61 кг – Іван Білейчук
    До 65 кг – Ерік Арушанян
    До 70 кг – Олексій Борута
    До 74 кг – Денис Павлов
    До 79 кг – Василь Михайлов
    До 86 кг – Ілля Арачая
    До 92 кг – Роман Ричко
    До 97 кг – Муразі Мчедлідзе
    До 125 кг – Олексанждр Хоцянівський

    Склад збірної України з жіночої боротьби

    До 50 кг – Оксана Лівач
    До 53 кг – Ірина Гусяк
    До 55 кг – Соломія Винник
    До 57 кг – Аліна Акобiя
    До 59 кг – Ангеліна Лисак
    До 62 кг – Юлія Ткач
    До 65 кг – Ірина Коляденко
    До 68 кг – Алла Черкасова
    До 72 кг – Аліна Бережна
    До 76 кг – Алла Белінська

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