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    Українські клуби назвали серед фаворитів Кубка Європи ФІБА

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    &laquo;Дніпро&raquo; серед фаворитів Кубка Європи ФІБА - Українські клуби назвали серед фаворитів Кубка Європи ФІБА
    «Дніпро» серед фаворитів Кубка Європи ФІБА
    ФІБА

    Експерти ФІБА вважають «Київ-Баскет» та «Дніпро» фаворитами групи

    ФІБА визначила фаворитів у групах та загалом у змаганнях напередодні старту регулярного чемпіонату в Кубку Європи ФІБА.

    Серед найсильніших названо і українських учасників. Так, фаворитами групи F оглядачі ФІБА вважають наші «Дніпро» та «Київ-Баскет». Головною зіркою цієї групи названо Кирила Фесенка з «Дніпра», а найперспективнішим молодим гравцем – Іссуфа Санона також з «Дніпра».

    Серед кадрових переваг дніпровців у ФІБА називають Кирила Фесенка зі 100-матчевим досвідом у НБА.

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    Також ФІБА оприлюднила рейтинг сили команд. «Дніпро» у ньому розташували на третій сходинці. Серед козирів української команди назвали того ж Фесенка та Кирила Натяжка, якого лише напередодні прооперували в Німеччині.

    «Київ-Баскет» у цьому рейтинзі сили на 18-й сходинці. Очолюють його турецька «Киршияка» та російський «Єнісєй».

    У стартовому поєдинку групового етапу Кубка Європи ФІБА «Київ-Баскет» та «Дніпро» грають 23 жовтня в столичному Палаці спорту. Початок матчу у 19:00.

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