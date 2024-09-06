Українські паралімпійці продовжують вражати: ще три медалі у скарбничці

Остапченко та Чуфаров здобули «срібло» у плаванні

Паризька Паралімпіада продовжує дарувати яскраві емоції та неймовірні перемоги українських спортсменів. У дев'ятий день змагань наші спортсмени знову підкорили п'єдестал, додавши до свого активу ще три нагороди. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Плавці Денис Остапченко та Данило Чуфаров вибороли «срібло» у своїх дисциплінах. Остапченко, який вже має у своєму активі дві медалі цих Ігор, продемонстрував неймовірну швидкість на дистанції 50 метрів вільним стилем. Чуфаров, для якого це вже четверта нагорода Паралімпіади, вразив своєю майстерністю на 100-метрівці батерфляєм.

Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва здобула «бронзу» у захопливому поєдинку на шпагах. У вирішальному двобої за третє місце вона впевнено перемогла суперницю з Гонконгу, продемонструвавши свою незламність та жагу до перемоги. Це вже друга медаль Олени на цих Іграх – раніше вона також виборола «бронзу» у фехтуванні на шаблях.

Загалом, українська збірна вже має вражаючі 67 нагород.