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Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль
Це третя Паралімпіада у кар'єрі 34-річного Антона Коля
фото з відкритих джерел

Коль автоматично відібрався до фіналу і змагався з сімома спортсменами

Український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної. Про це повідомляє Суспільне Спорт. 

Коль автоматично відібрався до фіналу і змагався з сімома спортсменами. Впродовж усієї дистанції він плив на третьому місці, але на останніх 20 метрах випередив італійця Франческо Беттеллі, виборовши срібну медаль.  

Це третя Паралімпіада у кар'єрі 34-річного українського паралімпійця. До цього Коль змагався на Паралімпійських іграх у Ріо-2016 і посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. На Паралімпіаді у Токіо Коль виборов дві срібні медалі. 

Нагадаємо, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

До слова, форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету. 

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Теги: плавання паралімпійські ігри Україна

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