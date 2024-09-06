Український тенісист здобув бронзову медаль на Паралімпіаді

Бронзову нагороду здобув Максим Ніколенко у чоловічому особистому розряді (клас MS8)

Український паралімпієць Максим Ніколенко додав ще одну медаль до скарбнички збірної України на Паралімпійських іграх у Парижі. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

«У півфіналі українські спортсмени поступився китайцю Чжао Шуая (2:3). Проте попри поразку у півфіналі, Ніколенко гарантував собі «бронзу» у попередньому раунді змагань. Він здобув перемогу над французом Клеманом Бертьє у чвертьфіналі», – йдеться в повідомленні.

Проте, завдяки перемозі у чвертьфіналі над французом Клеманом Бертьє, Ніколенко вже забезпечив собі бронзову нагороду. Це вже друга «бронза» для України у настільному тенісі на цих Іграх.

Зазначимо, що виграти золоту нагороду матиме шанс інший український тенісист Віктор Дідух, який виграв свій півфінальний матч і зустрінеться з Чжаю Шуай у фіналі.

Нагадаємо, український велосипедист завоював «золото» Паралімпійських ігор.