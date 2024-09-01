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Україна здобула третє золото на Паралімпіаді-2024

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна здобула третє золото на Паралімпіаді-2024
У фінальному запливі Сербін був першим на фініші
фото з відкритих джерел

Плавець Михайло Сербін оновив власний світовий рекорд

У неділю, 1 вересня, на Паралімпіаді-2024 відбулося 8 фіналів з плавання. В одному з них змагалися два представники України – Данило Чуфаров та Михайло Сербін.

Українські параплавці взяв участь у запливі на дистанції 100 метрів на спині у класі S11. Данило Чуфаров та Михайло Сербін успішно подолали кваліфікацію.

За підсумками кваліфікаційного запливу українці потрапили до фінального запливу. Чуфаров показав другий результат, а Сербін – четвертий.

У фінальному запливі Сербін був першим на фініші. Він став володарем золотої медалі. Він проплив з часом 1:05.84 хвилин, оновивши власний світовий рекорд на 0.17 секунд.

Чуфаров завершив дистанцію з третім результатом. Український плавець здобув бронзову медаль.

Данило Чуфаров має у своєму активі два срібла та три бронзових медалі Паралімпіад. У 2008 та у 2012 роках він був срібним та бронзовим призером, а ще одну бронзу здобув на Паралімпіаді-2016.

Медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024 здобули також Олександр Комаров, Ірина Пойда, Анна Гонтар, Антон Коль, Ярослав Денисенко, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко, Марина Піддубна та Анна Стеценко.

Раніше українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі.

Нагадаємо, що росіяни своєю поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі.

Як повідомлялося, 30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. А 29 серпня український плавець виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем.

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Теги: плавання українці рекорд золото Марина Піддубна Олександр Комаров медалі

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