Плавець Андрій Трусов зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади-2024

Це перше «золото» Трусова і загалом четверта його медаль на Паралімпіаді-2024

Український плавець Андрій Трусов став паралімпійським чемпіоном у плаванні на 50 метрів вільним стилем у класі S7. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Повідомляється, що українець виграв золоту медаль, встановивши новий світовий рекорд – 26,38 секунди.

Це перше «золото» Трусова і загалом четверта його медаль на Паралімпіаді-2024.

Таким чином, в України вже 50 нагород на Паралімпіаді у Парижі.

Нагадаємо, сьогодні Україна здобула золото та срібло на Паралімпіаді в Парижі. На першій та другій позиції фінішували плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса. Українці вибороли медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

До слова, учора легкоатлетка Наталія Кобзар зробила величезний внесок у перемогу України на Паралімпійських іграх 2024 року, завоювавши своє перше особисте золото.

Наталія Кобзар, яка раніше вже завоювала срібло на цих Паралімпійських іграх, піднялася на вершину п'єдесталу пошани в дисципліні, що стала для неї особливо важливою.