Веслувальниці Лузан та Рибачок здобули срібло Олімпіади

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок на Олімпіаді у Токіо також здобули срібло у каное-двійці на дистанції 500 метрів

Українки додали на фініші та змогли здобути олімпійські нагороди

Сьогодні, 9 серпня, відбувся жіночий фінал Олімпійських ігор у каное-двійці на дистанції 500 метрів, в якому українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібні нагороди.

Протягом фіналу українки не входили в топ-5, але чудово провели заключну частину та змогли фінішувати другими.

Варто зазначити, що українки на Олімпіаді у Токіо також здобули срібло у цій дисципліні.

Ця нагорода стала одинадцятою, здобутою Україною на Олімпіаді у Парижі.

Сьогодні у фіналі особистого багатоборства виступить наша юна гімнастка Таїсія Онофрійчук, яка кваліфікувалася туди з четвертим результатом.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік