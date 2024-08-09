Веслувальниці Лузан та Рибачок здобули срібло Олімпіади
Українки додали на фініші та змогли здобути олімпійські нагороди
Сьогодні, 9 серпня, відбувся жіночий фінал Олімпійських ігор у каное-двійці на дистанції 500 метрів, в якому українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібні нагороди.
Протягом фіналу українки не входили в топ-5, але чудово провели заключну частину та змогли фінішувати другими.
Варто зазначити, що українки на Олімпіаді у Токіо також здобули срібло у цій дисципліні.
Ця нагорода стала одинадцятою, здобутою Україною на Олімпіаді у Парижі.
Сьогодні у фіналі особистого багатоборства виступить наша юна гімнастка Таїсія Онофрійчук, яка кваліфікувалася туди з четвертим результатом.
Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.
Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.
Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).
Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.
Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.
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