Олімпіада. Борчиня Коляденко поступається у фіналі і здобуває срібну нагороду

Коляденко приносить Україні дванадцяту нагороду Олімпіади в Парижі

Українська борчиня Ірина Коляденко, сьогодні, 10 серпня, провела сутичку у фіналі Олімпіади-2024. У поєдинку за золоту медаль у ваговій категорії до 62 кг Ірина з рахунком 1:12 поступилася японці Сакурі Мотокі.

Ірина першою здобула бал у фіналі, але потім цілковитою перевагою у сутичці володіла японка, яка і здобула впевнену перемогу.

Ірина Коляденко народилася 28 серпня 1998 року у Радомишлі (Житомирська область). Вона також є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо.

У 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення Ірина опинилася в окупації в Ірпені. Залишити місто вона змогла лише наприкінці березня. Також внаслідок обстрілу була зруйнована квартира Коляденко в Ірпені, яку вона отримала після здобуття бронзи в Токіо.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ірина у дуже напруженій сутичці здолала представницю Монголії Орхон Пуревдорж – 8:7. У чвертьфіналі українка вже більш впевнено перемогла болгарку Біляну Дудову – 7:3.

У пів фіналі Ірина впевнено перемогла першу сіяну та представницю Киргизстану Айсулу Тининбекову – 9:2.

Як повідомлялося, 8 серпня, борець греко-римського стилю та народний депутат України Жан Беленюк здобув бронзу Олімпіади. Інший борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виборов срібну медаль. Президент України Володимир Зеленський подякував спортсменам за характер і силу.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік