Збірна України зміцнила позиції в рейтингу ФІФА

Національна команда увійшла до топ-25 збірних світу

Збірна України завдяки нічийному результату в товариській зустрічі з Болгарією і перемозі над Боснією і Герцеговиною у відборі до чемпіонату світу піднялася в рейтингу ФІФА. Команда Олександра Петракова, який днями позбувся приставки в.о. і став повноцінним головним тренером, увійшла до топ-25.

Топ-10 рейтингу ФІФА

Потенційні суперники нашої команди у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022 розташувалися на таких позиціях: 6. Італія, 8. Португалія, 18. Швеція, 19. Вельс, 38. Шотландія.

Жеребкування відбудеться 26 листопада. Стикові матчі пройдуть у березні 2022 року.