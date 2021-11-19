  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Збірна України зміцнила позиції в рейтингу ФІФА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА - Збірна України зміцнила позиції в рейтингу ФІФА
    Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА
    Фото: УАФ

    Національна команда увійшла до топ-25 збірних світу

    Збірна України завдяки нічийному результату в товариській зустрічі з Болгарією і перемозі над Боснією і Герцеговиною у відборі до чемпіонату світу піднялася в рейтингу ФІФА. Команда Олександра Петракова, який днями позбувся приставки в.о. і став повноцінним головним тренером, увійшла до топ-25.

    Топ-10 рейтингу ФІФА

    28105

    Потенційні суперники нашої команди у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022 розташувалися на таких позиціях: 6. Італія, 8. Португалія, 18. Швеція, 19. Вельс, 38. Шотландія.

    Жеребкування відбудеться 26 листопада. Стикові матчі пройдуть у березні 2022 року.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Збірна України зміцнила позиції в рейтингу ФІФА