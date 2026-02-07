Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини

Перед поєдинком у Клуж-Напоці українка попередила, що не братиме участі в традиційному спільному фото та не тиснутиме руку суперниці

Українська тенісистка Олександра Олійникова відмовилася тиснути руку угорці Анні Бондар після їхнього матчу на турнірі WTA 250 у Румунії. На це вже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Про це повідомляє «Главком».

Олійникова перемогла Бондар у двох сетах – 6:4, 6:4 – і вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 250.

Перед поєдинком у Клуж-Напоці українка попередила, що не братиме участі в традиційному спільному фото та не тиснутиме руку суперниці. У коментарі порталу «Великий Теніс України» спортсменка пояснила це тим, що Анна Бондар у грудні 2022 року брала участь у турнірі в Росії, який фінансувався, зокрема, коштами «Газпрому».

«З моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцім і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому. Це питання гуманності, людяності та базових людських цінностей. Я не можу це ігнорувати. Світова тенісна спільнота не повинна цього ігнорувати. Вболівальники не повинні про це забувати, – аргументувала українська спортсменка, батько якої є військовослужбовцем ЗСУ.

При цьому Олійникова зазначила, що не виключає можливості зміни своєї позиції в майбутньому: «Я допускаю, що Анна могла припуститися помилки, ухвалюючи це рішення – хоча це була надзвичайно серйозна помилка. Я готова потиснути їй руку в майбутньому, якщо вона публічно визнає цю помилку, вибачиться перед українським народом і чітко і прямо засудить російську агресію проти України, державу-агресора Росію і військового злочинця Путіна».

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто у соцмережах назвав поведінку українки «обурливою» та «скандальною»: «Коли злі наміри людей змішують спорт із геополітикою, це завжди призводить до проблем і породжує негідні ситуації. Жодна притомна людина у світі не може вірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків… Спроба дискредитації Анни Бондар і згадування нацистських паралелей найбільше характеризують саму українську «спортсменку».

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA.

Раніше Олійникова назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка.