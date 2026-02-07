Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини
фото: ITF

Перед поєдинком у Клуж-Напоці українка попередила, що не братиме участі в традиційному спільному фото та не тиснутиме руку суперниці

Українська тенісистка Олександра Олійникова відмовилася тиснути руку угорці Анні Бондар після їхнього матчу на турнірі WTA 250 у Румунії. На це вже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Про це повідомляє «Главком».

Олійникова перемогла Бондар у двох сетах – 6:4, 6:4 – і вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 250.

Перед поєдинком у Клуж-Напоці українка попередила, що не братиме участі в традиційному спільному фото та не тиснутиме руку суперниці. У коментарі порталу «Великий Теніс України» спортсменка пояснила це тим, що Анна Бондар у грудні 2022 року брала участь у турнірі в Росії, який фінансувався, зокрема, коштами «Газпрому».

«З моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцім і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому. Це питання гуманності, людяності та базових людських цінностей. Я не можу це ігнорувати. Світова тенісна спільнота не повинна цього ігнорувати. Вболівальники не повинні про це забувати, – аргументувала українська спортсменка, батько якої є військовослужбовцем ЗСУ.

При цьому Олійникова зазначила, що не виключає можливості зміни своєї позиції в майбутньому: «Я допускаю, що Анна могла припуститися помилки, ухвалюючи це рішення – хоча це була надзвичайно серйозна помилка. Я готова потиснути їй руку в майбутньому, якщо вона публічно визнає цю помилку, вибачиться перед українським народом і чітко і прямо засудить російську агресію проти України, державу-агресора Росію і військового злочинця Путіна».

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто у соцмережах назвав поведінку українки «обурливою» та «скандальною»: «Коли злі наміри людей змішують спорт із геополітикою, це завжди призводить до проблем і породжує негідні ситуації. Жодна притомна людина у світі не може вірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків… Спроба дискредитації Анни Бондар і згадування нацистських паралелей найбільше характеризують саму українську «спортсменку».

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA. 

Раніше Олійникова назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка. 

Теги: теніс Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матч збірних України та Люксембургу у Кубку Девіса транслюватиме Maincast Sport
Люксембург – Україна: де дивитися поєдинок Кубка Девіса
Вчора, 16:09
Коллінс планувала завершити кар'єру тенісистки у 2024 році, але відклала це рішення
Новий формат Australian Open налякав тенісисток
3 лютого, 17:44
Джокович 10 разів ставав переможцем Australian Open – це є рекордом. У 2012 році він виграв цей турнір втретє.
Ракетку Джоковича, якою він грав у 2012 році, було продано за рекордну суму
2 лютого, 10:11
Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Анонс гри
Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Анонс гри
28 сiчня, 15:13
Світоліна здобула впевнену перемогу
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
27 сiчня, 11:05
Світоліна здобула перемогу у двох сетах
Australian Open: Світоліна відправила додому ще одну прихильницю Путіна
25 сiчня, 13:43
Перед турніром Сміт заявляв, що придбає собі будинок на виграні кошти
Турнір в Австралії: тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис.
14 сiчня, 15:10
Prep School є пілотним освітнім проєктом Фонду Марти Костюк
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
13 сiчня, 12:20
Стародубцева є першою в історії Відкритої Ери тенісисткою, яка пройшла кваліфікацію на всіх чотирьох турнірах серії Грендслем
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
12 сiчня, 13:25

Новини

Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини
Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
Американські ковзанярки підкорили мережу виглядом змагальної форми від Кардаш'ян
Американські ковзанярки підкорили мережу виглядом змагальної форми від Кардаш'ян
Олімпіада 2026. Результати українців у день офіційного початку Ігор
Олімпіада 2026. Результати українців у день офіційного початку Ігор

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua