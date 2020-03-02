Українські ультрас готували каральну експедицію до Іспанії, щоб помститися за Зозулю



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Роман Зозуля в образі миротворця

Українського форвада «Альбасете» вкотре піддали обструкції фани «Райо Вальєкано», але вони навіть не підозрюють, як ризикують

В останній день зими команда Зозулі грала з його колишнім клубом – «Райо Вальєкано», який має фанатське угруповання, що складається з ліваків.

Ці фанати постійно ображають українця через його громадянську позицію. Раніше вони називали патріота «нацистом», а нині змінили тактику й образили ще дошкульніше – назвала «комунякою».

Сам Роман ставиться до цього філософськи й каже, що черпає з образ мотивацію.

«Коли все починалося, я був фашистом. Потім вони почали розкривати мій Facebook і я став нацистом, недавно я став расистом і сьогодні я ... Я не чув, але мені сказали, що кричали: "Комуніст". Вони ще самі розібратися не можуть. Скоро скажуть, що я Марікон. Марікон - це гей по-іспанськи. Я вже чекаю цього», - іронізує футболіст в коментарі FootballHub.

Втім, далеко не всі сприймають це як жарт. Як розповів сам Зозуля, українські фанати, багато з яких були на фронті та мають бойовий досвід відсічі російської збройної агресії, не бажають вибачати іспанській «ваті» образ, адже вони ображають не лише Зозулю, а й всю Україну.

«Хлопці збиралися приїхати ... Я побоявся за здоров'я уболівальників «Райо Вальєкано». І попросив наших, щоб вони не приїжджали. Тому що ультраси Києва, Дніпра і харківського «Металіста»... Вони вже зібрали склад, як по-фанатського йдеться близько «60 рил». Я попросив їх, щоб вони не їхали, квитки відмінили, бо я побоявся, що тут сектор буде порожній. Або будуть лежати вони під Альбасете», - повідомив миролюбний форвард.

Сподіваємось, що це прочитають іспанські фанати – й нарешті все зрозуміють та вибачаться перед українцем.

Джерело: FootballHub