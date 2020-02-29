Українські велосипедистки Соловей і Нагірна здобули олімпійську ліцензію



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Ганна Соловей з Анною Нагірною здобули олімпійську ліцензію УНІАН

Наші майстрині трекових перегонів впоралися з головним завданням на чемпіонаті світу

У німецькій столиці Берліні триває чемпіонат світу з велотреку. Перед заключним змагальним днем медалей в активі української збірної немає, але один вдалий результат є.

Чемпіонка ІІ Європейських ігор Ганна Соловей і Анна Нагірна, посівши 12-те місце в медісоні, здобули для країни олімпійську ліцензію і тепер мають усі шанси поїхати в Токіо. Зауважимо, що ліцензія не іменна і на неї претендує також Оксана Клячина, яка в Берліні була запасною.

Чемпіонками в медісоні стали представниці Нідерландів Кірстен Вайлд і Емі Пітерс. Для 37-річної Вайлд то вже восьме світове золото в кар’єрі. У Берліні Кірстен також перемогла у скетчі.

Срібло виграли француженки Клара Коппоні і Марі Ле Нет. Третіми стали італійки Летіція Патерностер та Еліза Бальзамо.

Результати решти українців наступні. Віталій Гринів посів 15-те місце в гонці на очки, Роман Гладиш – 16-те в скетчі. Володимир Джус не зумів завершити перегонів в омніумі. Також Максим Васильєв, Роман Гладиш, Володимир Джус та Віталій Гринів посіли останнє, 13-е місце в командному переслідуванні.

Серед жінок Олена Старикова стала дев’ятою в тріалі і 15-ю в спринті. Окрім того Олена разом із Любов’ю Басовою посіли 11-те місце в командному спринті.

Завершиться чемпіонат світу-2020 з велотреку завтра, 1 березня.