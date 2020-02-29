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    Українські велосипедистки Соловей і Нагірна здобули олімпійську ліцензію

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    Ганна Соловей з Анною Нагірною здобули олімпійську ліцензію - Українські велосипедистки Соловей і Нагірна здобули олімпійську ліцензію
    Ганна Соловей з Анною Нагірною здобули олімпійську ліцензію
    УНІАН

    Наші майстрині трекових перегонів впоралися з головним завданням на чемпіонаті світу

    У німецькій столиці Берліні триває чемпіонат світу з велотреку. Перед заключним змагальним днем медалей в активі української збірної немає, але один вдалий результат є.

    Чемпіонка ІІ Європейських ігор Ганна Соловей і Анна Нагірна, посівши 12-те місце в медісоні, здобули для країни олімпійську ліцензію і тепер мають усі шанси поїхати в Токіо. Зауважимо, що ліцензія не іменна і на неї претендує також Оксана Клячина, яка в Берліні була запасною.

    Чемпіонками в медісоні стали представниці Нідерландів Кірстен Вайлд і Емі Пітерс. Для 37-річної Вайлд то вже восьме світове золото в кар’єрі. У Берліні Кірстен також перемогла у скетчі.

    Срібло виграли француженки Клара Коппоні і Марі Ле Нет. Третіми стали італійки Летіція Патерностер та Еліза Бальзамо.

    Результати решти українців наступні. Віталій Гринів посів 15-те місце в гонці на очки, Роман Гладиш – 16-те в скетчі. Володимир Джус не зумів завершити перегонів в омніумі. Також Максим Васильєв, Роман Гладиш, Володимир Джус та Віталій Гринів посіли останнє, 13-е місце в командному переслідуванні.

    Серед жінок Олена Старикова стала дев’ятою в тріалі і 15-ю в спринті. Окрім того Олена разом із Любов’ю Басовою посіли 11-те місце в командному спринті.

    Завершиться чемпіонат світу-2020 з велотреку завтра, 1 березня.

     Читайте також: Чемпіонка Євроігор Ганна Соловей: Люблю Україну і не буду звідси їхати через чиюсь хамську поведінку
    чемпіонат світу Ганна Соловей велотрек Олімпіада-2020 Олена Старикова Любов Басова Володимир Джус Оксана Клячина Роман Гладиш Віталій Гринів Анна Нагірна Кірстен Вайлд Емі Пітерс Клара Коппоні Марі Ле Нет Летіція Патерностер Еліза Бальзамо Максим Васильєв
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