Українці на «драконах» вибороли повний комплект нагород чемпіонату світу



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Не один в каноє - екіпаж "драгонботу"налічує від 10 до 20 осіб Ukrainian Dragon Boat Federation UDBF

У Патаї вітчизняні веслувальники показали найкращий результат в історії

Таїланд приймав чемпіонат світу з веслування на човнах «дракон» - 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. На змаганнях, що зібрали майже 3 тисячі учасників з 30 країн світу, українські спортсмени показали найкращий результат, за весь час виступів нашої національної збірної на міжнародних змаганнях.

В основній сітці наші екіпажі тричі фінішували за крок від нагород – на четвертому місці, двічі були п’ятими і чотири рази – сьомими.

Українські майстри тричі піднімалися на п’єдестал пошани чемпіонату світу

А от у змаганнях майстрів, які також відбулися в рамках світової першості, українським ветеранам вдалося зібрати повний комплект нагород.

У віковій категорії senior A (40+) український екіпаж виборов золото на дистанції 2000 м, був другим на 500-метрівці, і третім фінішував у спринті на 200 м.