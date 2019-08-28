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    Українці на «драконах» вибороли повний комплект нагород чемпіонату світу

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    Не один в каноє - екіпаж "драгонботу"налічує від 10 до 20 осіб - Українці на «драконах» вибороли повний комплект нагород чемпіонату світу
    Не один в каноє - екіпаж "драгонботу"налічує від 10 до 20 осіб
    Ukrainian Dragon Boat Federation UDBF

    У Патаї вітчизняні веслувальники показали найкращий результат в історії

    Таїланд приймав чемпіонат світу з веслування на човнах «дракон» - 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. На змаганнях, що зібрали майже 3 тисячі  учасників з 30 країн світу, українські спортсмени показали найкращий результат, за весь час виступів нашої національної збірної на міжнародних змаганнях.

    В основній сітці наші екіпажі тричі фінішували за крок від нагород – на четвертому місці, двічі були п’ятими і чотири рази – сьомими.

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    Українські майстри тричі піднімалися на п’єдестал пошани чемпіонату світу

    А от у змаганнях майстрів, які також відбулися в рамках світової першості, українським ветеранам вдалося зібрати повний комплект нагород.

    У віковій категорії senior A (40+) український екіпаж виборов золото на дистанції 2000 м, був другим на 500-метрівці, і третім фінішував у спринті на 200 м.

     Читайте також:Два українські екіпажі вибули з боротьби за олімпійські ліцензії на чемпіонаті світу з академічного веслування
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