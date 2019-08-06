Українські ветерани здобули медалі чемпіонату світу з баскетболу



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Жіноча ветеранська збірна України з баскетболу 45+ ФБУ

Жіноча та дві чоловічі українські команди завершили виступи в Фінляндії з медалями

У Фінляндії відбувся чемпіонат світу з баскетболу серед ветеранів.

Однразу три українські команди вибороли на ньому медалі.

У категорії 45+ серед жінок збірна України здобула чемпіонський титул. Чоловіки в категорії 70+ стали срібними призерами, а у чоловічої команди 35+ - бронзові медалі.

Жінки в категорії 45+ з чемпіонкою Європи 1995 року Оленою Вергун у складі на груповому етапі перемогли росіянок (69:62) та суперниць з Еквадору (81:34). Потім у чвертьфіналі наша команда здолала Литву (70:47), а в півфіналі перемогла господарів з Фінляндії (69:38).

У вирішальному матчі збірна України перемогла Польщу – 69:60 (15:14, 23:16, 14:16, 17:14).

Чоловіки в категорії 70+ на груповому етапі перемогли Чилі (51:45) та Латвію (47:34). У чвертьфіналі українці здолали Уругвай (39:37), а в півфіналі – Бразилію (70:53).

У фінальному поєдинку наша команда поступилася американцям – 44:64 (14:19, 12:11, 8:19, 10:15).

Чоловіча команда в категорії 35+ перемогла в групі Бразилію (90:67), Естонію-2 (108:72) та Грецію (102:74). У чвертьфіналі наша команда здолала Еквадор (128:59). А в півфіналі українці в напруженій боротьбі поступилися росіянам (71:73). У поєдинку за третє місце наша збірна знову здолала другу команду Естонії – 98:64 (19:18, 31:24, 25:7, 23:15).