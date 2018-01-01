Українські юніори фінішували четвертими у змішаній естафеті на першості Європи з біатлону

Українці зупинилися за крок від медалі, втім, реальну боротьбу призерам нав'язати не зуміли

У змішаній естафеті юніорського чемпіонату Європи в Словенія Поклюці збірна України також не зуміла пробитися на п'єдестал пошани, фінішувавши четвертою. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Наші хлопці відзначилися найкращою стрільбою в гонці, витративши всього п'ять запасних патронів на восьми рубежах. Але в чистій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Христина Дмитренко

Українці зупинилися за крок від медалі, втім, реальну боротьбу призерам нав'язати не зуміли

У змішаній естафеті юніорського чемпіонату Європи в Словенія Поклюці збірна України також не зуміла пробитися на п'єдестал пошани, фінішувавши четвертою.

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Наші хлопці відзначилися найкращою стрільбою в гонці, витративши всього п'ять запасних патронів на восьми рубежах.

Але в чистій швидкості українські юніори досить багато програвали лідерам на своєму відрізку - від 43 секунд, якими поступився Владислав Кошевець, до двохвилинного дефіциту ходом Христини Дмитренко.

Українці зупинилися за крок від медалі, втім, реальну боротьбу призерам нав'язати не зуміли, програвши по ходу гонки першій трійці команд більше двох хвилин.

Та й підсумкове відставання збірної Польщі, яка фінішувала на третій сходинці, склало 43 секунди.

Однак якісна стрільба дозволяє сподіватися на боротьбу в особистих стартах, зокрема, в індивідуальних гонках, які пройдуть в Поклюці вже 1-го лютого.

Нагадаємо, в одиночній змішаній естафеті Україна стала шостою.

Юніорський чемпіонат Європи з біатлону

Змішана естафета

1. Росія (0 + 7) 1:15:32,0

2. Італія (0 + 5) +2:19,0

3. Польща (0 + 8) +3:13,7

4. Україна (0 + 5) +3:56,7

5. Франція (2 + 13) +4:47,9

6. Фінляндія (1 + 13) +5:46,6