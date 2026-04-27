Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC

Данило Донченко свій черговий бій в UFC проведе у червні в Баку

Бій відбудеться 27 червня в Баку

Український боєць UFC Данило Донченко зустрінеться з 34-річним шведом Андреасом Густафсоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсмена.

Що відомо про бій і суперника Донченка

Бій відбудеться 27 червня на турнірі UFC Fight Night 280 в Баку (Азербайджан).

Суперник 24-річного Данила є не надто відомим, але і непростим. Колишній чемпіон Швеції з греко-римської боротьбі, віце-чемпіон світу IMMAF. Завдяки стилю агресивного пресингу отримав прізвисько «Bane» («Прокляття»). Останній бій Густафсон провів у вересні минулого року, поступившись технічним нокаутом росіянину Рінату Фахретдінову.

Донченко свій попередній поєдинок провів у лютому на турнірі UFC Fight Night 266. У трьох раундах Данило здобув переконливу перемогу рішенням суддів над американцем Алексом Мороно.

Нагадаємо, колишнього чемпіона Bellator, українця Ярослава Амосова вперше внесуть до рейтингу напівсередньої ваги (до 77,1 кг) UFC.

Амосов, який провів один поєдинок в UFC, розміститься на 15-й позиції та витіснить іменитого американця Колбі Ковінгтона, який неодноразово претендував на титул чемпіона.

Ковінгтон виступає в UFC із серпня 2014 року і з того часу провів 17 поєдинків (12–5), проте останню перемогу Колбі здобував ще в березні 2022-го. Після цього він зазнав поразок від англійця Леона Едвардса та співвітчизника Хоакіна Баклі.

В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні задушливим прийомом у першому ж раунді.

Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса.