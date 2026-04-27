Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC
Данило Донченко свій черговий бій в UFC проведе у червні в Баку
фото: Instagram

Бій відбудеться 27 червня в Баку

Український боєць UFC Данило Донченко зустрінеться з 34-річним шведом Андреасом Густафсоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсмена.

Що відомо про бій і суперника Донченка

Бій відбудеться 27 червня на турнірі UFC Fight Night 280 в Баку (Азербайджан).

Суперник 24-річного Данила є не надто відомим, але і непростим. Колишній чемпіон Швеції з греко-римської боротьбі, віце-чемпіон світу IMMAF. Завдяки стилю агресивного пресингу отримав прізвисько «Bane» («Прокляття»). Останній бій Густафсон провів у вересні минулого року, поступившись технічним нокаутом росіянину Рінату Фахретдінову.

Донченко свій попередній поєдинок провів у лютому на турнірі UFC Fight Night 266. У трьох раундах Данило здобув переконливу перемогу рішенням суддів над американцем Алексом Мороно.

Нагадаємо, колишнього чемпіона Bellator, українця Ярослава Амосова вперше внесуть до рейтингу напівсередньої ваги (до 77,1 кг) UFC.

Амосов, який провів один поєдинок в UFC, розміститься на 15-й позиції та витіснить іменитого американця Колбі Ковінгтона, який неодноразово претендував на титул чемпіона.

Ковінгтон виступає в UFC із серпня 2014 року і з того часу провів 17 поєдинків (12–5), проте останню перемогу Колбі здобував ще в березні 2022-го. Після цього він зазнав поразок від англійця Леона Едвардса та співвітчизника Хоакіна Баклі.

В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні задушливим прийомом у першому ж раунді.

Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса.

Теги: ММА UFC

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua