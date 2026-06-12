Збірна України з волейболу здобула другу перемогу у чоловічій Лізі націй 2026

«Синьо-жовті» обіграли Кубу в трьох партіях

Україна здобула другу перемогу у чоловічій Лізі націй з волейболу, обігравши в трьох сетах Кубу. Про це повідомляє «Главком».

Збірна України підійшла до цієї зустрічі після перемоги над Китаєм (3:1), та поразки від Японії на старті турніру (0:3). Кубинці до зустрічі з українцями зіграли лише один матч, в якому програли збірній Польщі (0:3).

У першій партії українці мали перевагу у чотири очки, однак кубинці зрівняли рахунок. Після позначки 22:21 українці результативно зіграли в останніх розіграшах і виграли партію – 25:21. У наступній партії від початку точилася рівна боротьба, однак наприкінці українцям вдалося вийти вперед на шість очок – 20:14 та довести сет до перемоги – 25:20.

За рахунку 8:7 у третій партії команда Рауля Лосано захопила ініціативу. «Синьо-жовті» довели свою перевагу до п'яти очок, а ближче до кінця сету українці переважали суперника вже з рахунком 19:12. Партія завершилася перемогою України з рахунком 25:16.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Ілля Ковальов, в активі якого 11 очок.

Волейбол. Ліга націй. Основний раунд

Україна – Куба 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)

За перемогу над Кубою Україна заробила 12.13 очок у світовий рейтинг. Після трьох ігрових днів в України дві перемоги та 6 очок. Наступний матч українці проведуть проти чинного чемпіона турніру Польщі у неділю, 14 червня, о 08:00 за київським часом.

Нагадаємо. Україна здобула першу перемогу у сезоні чоловічої Ліги націй з волейболу, обігравши господарів майданчика – збірну Китаю (3:1).