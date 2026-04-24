Новоспечений чемпіон світу UFC загубив свій пояс після перемоги над чехом

Ілля Мандебура
Карлосу Ульбергу перемога у титульному поєдинку коштувала здоров'я
фото: соціальні мережі

Карлос Ульберг пересвяткував свою перемогу

Новозеландський боєць Карлос Ульберг опинився в курйозній ситуації: лише через добу після здобуття титулу чемпіона UFC у напівважкій вазі він зізнався, що втратив свій золотий пояс під час святкування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox Sports Australia. 

Як новозеландець втратив пояс?

У головній події турніру UFC 327 у Маямі 35-річний Ульберг нокаутував чеха Їржі Прохазку, після чого тріумфальну ніч він провів у божевільному вихорі вечірок. В інтерв'ю журналістам боєць відверто розповів, що спочатку не планував вживати алкоголь, але святкова атмосфера швидко змінила плани: «Спочатку хтось пригощає тебе шампанським на честь перемоги, потім одне веде до іншого, і ти вже починаєш пити шоти».

Після завершення офіційної частини новий чемпіон разом із компанією друзів вирушив до нічного клубу, а згодом продовжив веселощі на орендованій квартирі. Наступного ранку Ульберг не зміг згадати, де саме залишив головний трофей своєї кар'єри, проте висловив жартівливе сподівання, що пояс знайдеться в ліжку в одного з його друзів.

Інша сторона перемоги Ульберга

Попри комічність ситуації, спортивне майбутнє новозеландця виглядає значно складнішим. Через серйозну травму коліна, отриману під час поєдинку, він може вибути з ладу на цілий рік. Це означає, що Ульбергу, ймовірно, доведеться відмовитися від статусу чинного чемпіона на час тривалої реабілітації, поки організація UFC проводитиме бій за тимчасовий титул у його дивізіоні. Наразі ж боєць планує відвідати фахівців у Лас-Вегасі та пройти курс відновлення в інституті UFC, перш ніж повернутися до родини в Нову Зеландію. 

Нагадаємо, що російський боєць і його команда були висаджені з літака перед боєм у США. Арман Царукян з друзями порушував дисципліну на борті.  

