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20-річна спринтерка з екзотичної країни показала п'ятий найкращий забіг на 100 метрів в історії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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20-річна спринтерка з екзотичної країни показала п'ятий найкращий забіг на 100 метрів в історії
Адаеджа Годж вважається однією з потенційних претенденток на світовий рекорд на найкоротшій легкоатлетичній дистанції
фото: Andrew Brown

Легкоатлетка з маленьких островів у Карибському морі продемонструвала шалений час на змаганнях у США

20-річна представниця Британських Віргінських Островів Адаеджа Годж продемонструвала неймовірну швидкість у жіночому спринті на 100 метрів, зафіксувавши свій час на космічній позначці у 10,63 секунди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Flo Track.

Шаленство від молодої спортсменки

Умови під час забігу були ідеальними: спортсменкам допомагав попутний вітер швидкістю 1,9 м/с, що вкладається в офіційно дозволений ліміт до 2,0 м/с, тому всі результати були ратифікованими. Годж потужно вибігла зі стартових колодок і миттєво відірвалася від сильних суперниць, які, до слова, також продемонстрували потужні особисті рекорди. Слідом за Адаеджею фінішували Шонті Джексон із Луїзіани з результатом у 10,88 секунди та Бріанна Селбі з Південної Каліфорнії з часом у 10,94 секунди.

Рекорди Адаеджи Годж

Першокурсниця Університету Джорджії завдяки цьому вже вписала ім'я молодої спортсменки в пантеон світового спорту. Так, Годж показала не лише найкращий результат сезону в світі, а й п'ятий найшвидший час у світовій історії на жіночій стометрівці. Вона приєдналася до когорти таких легендарних спортсменок, як Елен Томпсон-Гера, Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс та Мелісси Джеферсон-Вуден. Проте все ще лишається далекою від безпрецедентного світового рекорду скандальної Флоренс Гріффіт-Джойнер, яка показала час 10,49 секунди. 

Окремим тріумфом став розгром попереднього рекорду США серед коледжів, який належав чинній суперзірці світового спринту Ша'Каррі Річардсон. У 2019 році Річардсон встановила орієнтир у 10,75 секунди, який був непорушним протягом семи років, але Годж просто знищила його, скинувши одразу 12 сотих секунди.

Нагадаємо, що Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості. 

Теги: рекорд Шакаррі Річардсон легка атлетика спринт

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