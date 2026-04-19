Російський боєць і його команда були висаджені з літака перед боєм у США

Арман Царукян з друзями порушував дисципліну на борті

Російський боєць UFC вірменського походження Армана Царукяна був знятий з рейсу авіакомпанії American Airlines під час перельоту з Лос-Анджелеса до Філадельфії, що ледь не поставило під загрозу його участь у запланованих заходах турніру RAF. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MMA Fighting.

Деталі інциденту в літаку

Конфлікт стався через недотримання правил безпеки під час руління літака. Царукян подорожував із великою групою підтримки з 11 осіб. За словами самого бійця, він намагався пересісти на вільне крісло в ряду 30A, щоб бути ближче до друга, хоча його офіційне місце було 29A. Під час цього бортпровідниця наполягала на поверненні на призначене місце. Паралельно з цим один із друзів Армана відмовився вчасно сховати відкидний столик, а інший – почав розмову по телефону в момент, коли це було заборонено правилами авіаційної безпеки.

Через такі дії літак повернули до гейту, після чого Царукяна та трьох його супутників примусово висадили. Решта семеро членів команди продовжили політ за маршрутом. Незважаючи на затримку, спортсмен зумів оперативно вирішити проблему, орендувавши приватний літак, яким вчасно дістався Філадельфії для участі в пресконференції та самому поєдинку.

Про турнір RAF

RAF (Real American Freestyle) – це нова професійна ліга вільної боротьби, заснована у 2025 році, яка робить ставку на поєднання класичної борцівської техніки з шоу-форматом і активним залученням бійців зі світу змішаних єдиноборств. Турнір RAF 8 став одним із ключових етапів у розвитку організації, адже саме він продемонстрував амбіції ліги закріпитися на міжнародному рівні та привернути увагу ширшої аудиторії. Подія отримала значний медійний розголос завдяки участі відомих спортсменів, нестандартному підходу до просування та акценту на видовищності поєдинків. RAF позиціонує себе як альтернативу традиційним борцівським змаганням і водночас як місток між вільною боротьбою та ММА, зокрема через залучення бійців із UFC.

