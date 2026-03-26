«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава

Артем Худолєєв
Михайло Гераскевич заявив, що дискваліфікація Владислава стада дуже важким ударом для родини

Михайло Гераскевич: Ми дуже переймалися, щоб бабуся з дідусем змогли це пережити

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич та батько українського скелетоніста Владислава Гераскевича в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про реакцію родини на відсторонення від Олімпіади Владислава.

«Дуже важкий удар був для родини. Після тренувань всі емоції, все неслось в родину. Матеріальні витрати були на родині. І плюс ще один такий момент. Владислав купив квитки до Італії на 13 лютого на фінальні два заїзди, для мами і для своєї дівчини.

І орендували квартиру за тими цінами, які на той момент були в Кортіно. Вони мали приїхати і подивитися, порадіти з Владом його успіху. І вони не приїхали, ці квитки викинули. Гроші великі пропали. І вони не побачили змагання, не побачили найкрасивіші заїзди Влада. Тобто, це було дуже боляче. І, звичайно, всі плакали багато.

І ми дуже переймалися, щоб бабуся з дідусем змогли це пережити, щоб це не відобразилось на їхньому здоров'ї. Слава Богу, вони виявилися міцними горішками. Вони бачать цю скажену атаку, яка не припиняється від ботів. Їм теж це дуже боляче. Ми пояснюємо постійно, що відбувається, вони з розумінням ставляться», – розповів Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.

Читайте також:

Читайте також

«Фюксе Берлін» вперше здобули чемпіонство в одному з найсильніших чемпіонатів Європи
Чемпіони гандбольної Бундесліги знайшли свій кубок після тримісячних пошуків
24 березня, 15:19
Михайло та Владислав Гераскевичі
Михайло Гераскевич: Президентка МОК почала сильно труситися, коли побачила «шолом пам’яті»
23 березня, 21:26
Діггінс минулого місяця впала під час першої гонки Олімпійських ігор 2026
Легенда світових лижних перегонів упала у своїй прощальній гонці
23 березня, 18:25
Ярослав Лавренюк – дворазовий переможець юніорського Чемпіонату світу 2026
Чемпіон світу зі скелетону серед юніорів: Хочу вигравати, щоб росіяни слухали гімн України
17 березня, 10:00
Китайська змішана команда у керлінгу на кріслах колісних спробує втретє поспіль стати чемпіоном Паралімпіади
Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня
8 березня, 20:30
Раніше українським атлетам не вдавалося вигравати загальний залік Кубка Націй
Вперше в історії українські санкарі виграли загальний залік Кубка Націй
6 березня, 16:25
Бушмакін є членом національної збірної РФ з веслування на байдарках і каное
Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті
4 березня, 10:59
МПК заявив, що форма України з картою країни порушує правила
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді
2 березня, 17:55
Українська збірна перед стартом Зимових Олімпійських ігор-2026
Україна у топ-10: прихований успіх Олімпіади-2026
1 березня, 13:01

На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ
Український футболіст, який виступав на Олімпіаді-2024, розглядає зміну громадянства
МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях
Рекордсмен світу з метання диска ризикує пропустити сезон через важку травму

