«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава

Михайло Гераскевич: Ми дуже переймалися, щоб бабуся з дідусем змогли це пережити

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич та батько українського скелетоніста Владислава Гераскевича в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про реакцію родини на відсторонення від Олімпіади Владислава.

«Дуже важкий удар був для родини. Після тренувань всі емоції, все неслось в родину. Матеріальні витрати були на родині. І плюс ще один такий момент. Владислав купив квитки до Італії на 13 лютого на фінальні два заїзди, для мами і для своєї дівчини.

І орендували квартиру за тими цінами, які на той момент були в Кортіно. Вони мали приїхати і подивитися, порадіти з Владом його успіху. І вони не приїхали, ці квитки викинули. Гроші великі пропали. І вони не побачили змагання, не побачили найкрасивіші заїзди Влада. Тобто, це було дуже боляче. І, звичайно, всі плакали багато.

І ми дуже переймалися, щоб бабуся з дідусем змогли це пережити, щоб це не відобразилось на їхньому здоров'ї. Слава Богу, вони виявилися міцними горішками. Вони бачать цю скажену атаку, яка не припиняється від ботів. Їм теж це дуже боляче. Ми пояснюємо постійно, що відбувається, вони з розумінням ставляться», – розповів Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

