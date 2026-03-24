Чемпіони гандбольної Бундесліги знайшли свій кубок після тримісячних пошуків

Ілля Мандебура
«Фюксе Берлін» вперше здобули чемпіонство в одному з найсильніших чемпіонатів Європи
фото: Imago

«Фюксе Берлін» не очікували, де опинилася «Срібна тарілка»

Берлінський гандбольний клуб «Фюксе Берлін» офіційно оголосив про знаходження своєї «Срібної тарілки» – почесного трофея чемпіонів Бундесліги, який команда вперше в історії завоювала в червні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецькі ЗМІ. 

Хронологія зникнення

Драматичні події розпочалися в листопаді 2025 року, коли невідомі проникли до офісу «лисиць» і викрали готівку та, як припускало слідство, саму нагороду вартістю близько 12 000 євро. Ситуація здавалася безнадійною в січні 2026-го, коли поліція затримала підозрюваних і знайшла в них плавильну піч та злитки срібла. Існувало велике побоювання, що 2,9 кілограма стерлінгового срібла, з якого виготовлено трофей діаметром 46 сантиметрів, уже переплавили. Проте, як з’ясувалося пізніше, злочинці просто не наважилися винести масивний кейс посеред ночі через центральну площу Жандарменмаркт, побоюючись патрулів. Вони вирішили тримати тарілку в підвалі самого клубу, сподіваючись забрати її пізніше, але через величезний розголос у пресі так і не ризикнули повернутися за здобиччю.

Скарб випадково виявив один зі співробітників під час планової інвентаризації – тарілка була ретельно захована за стелажами та коробками в підсобному приміщенні. Хоча знахідку зробили ще в лютому, клуб тримав це в таємниці за погодженням з поліцією, щоб правоохоронці могли зняти відбитки пальців та провести необхідні експертизи.

Щасливий фінал для німецького клубу

Керуючий директор клубу Боб Ганнінг у своїй заяві зазначив, що досі не може повірити в такий збіг обставин, але надзвичайно щасливий, що традицію німецького гандболу вдалося зберегти. Ця тарілка є унікальною, оскільки вона виготовлена тією ж престижною мануфактурою у Бремені, що створює кубки для футбольної Бундесліги та чоловічої Ліги чемпіонів. Поки що трофей залишається у розпорядженні поліції як речовий доказ у кримінальній справі проти затриманих зловмисників. Гравці та вболівальники зможуть знову побачити свою головну нагороду лише після завершення всіх офіційних слідчих дій, проте в Берліні вже святкують цю перемогу над обставинами, яка виявилася не менш значущою за сам титул.

Нагадаємо, найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство. Дмитро Горіга прийняв пропозицію однієї з балканських федерацій.  

Теги: спорт викрадення гандбол

Читайте також

Оляновська першою в світі вийшла з 20 хвилин на дистанції 5 тис. м
Українська скороходка Оляновська встановила світовий рекорд: деталі
27 лютого, 13:50
Ізраїль атакував Іран
Ізраїль скасував всі спортивні та культурні заходи через війну в Ірані
28 лютого, 16:19
Михайло та Владислав Гераскевичі
Михайло Гераскевич: Президентка МОК почала сильно труситися, коли побачила «шолом пам’яті»
Вчора, 21:26
Українці розпочинають боротьбу за нагороди Паралімпіади
Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня
7 березня, 09:58
Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі»
Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу
11 березня, 18:20
Players Championship є одним з флагманських турнірів професійного гольф-туру
Під час проведення престижного турніру з гольфу в США сталася смертельна перестрілка
14 березня, 22:12
Команда «Бартка» (Івано-Франківськ) пробилася до «Фіналу чотирьох»
Стали відомі всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу
16 березня, 10:04
Важкоатлетка Лорел Габбард була першою в історії трансгендерною жінкою, яка брала участь в Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет планує запровадити гендерну перевірку для учасниць Ігор
18 березня, 09:53
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
Сьогодні, 13:37

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
