Чемпіони гандбольної Бундесліги знайшли свій кубок після тримісячних пошуків

«Фюксе Берлін» не очікували, де опинилася «Срібна тарілка»

Берлінський гандбольний клуб «Фюксе Берлін» офіційно оголосив про знаходження своєї «Срібної тарілки» – почесного трофея чемпіонів Бундесліги, який команда вперше в історії завоювала в червні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецькі ЗМІ.

Хронологія зникнення

Драматичні події розпочалися в листопаді 2025 року, коли невідомі проникли до офісу «лисиць» і викрали готівку та, як припускало слідство, саму нагороду вартістю близько 12 000 євро. Ситуація здавалася безнадійною в січні 2026-го, коли поліція затримала підозрюваних і знайшла в них плавильну піч та злитки срібла. Існувало велике побоювання, що 2,9 кілограма стерлінгового срібла, з якого виготовлено трофей діаметром 46 сантиметрів, уже переплавили. Проте, як з’ясувалося пізніше, злочинці просто не наважилися винести масивний кейс посеред ночі через центральну площу Жандарменмаркт, побоюючись патрулів. Вони вирішили тримати тарілку в підвалі самого клубу, сподіваючись забрати її пізніше, але через величезний розголос у пресі так і не ризикнули повернутися за здобиччю.

Скарб випадково виявив один зі співробітників під час планової інвентаризації – тарілка була ретельно захована за стелажами та коробками в підсобному приміщенні. Хоча знахідку зробили ще в лютому, клуб тримав це в таємниці за погодженням з поліцією, щоб правоохоронці могли зняти відбитки пальців та провести необхідні експертизи.

Щасливий фінал для німецького клубу

Керуючий директор клубу Боб Ганнінг у своїй заяві зазначив, що досі не може повірити в такий збіг обставин, але надзвичайно щасливий, що традицію німецького гандболу вдалося зберегти. Ця тарілка є унікальною, оскільки вона виготовлена тією ж престижною мануфактурою у Бремені, що створює кубки для футбольної Бундесліги та чоловічої Ліги чемпіонів. Поки що трофей залишається у розпорядженні поліції як речовий доказ у кримінальній справі проти затриманих зловмисників. Гравці та вболівальники зможуть знову побачити свою головну нагороду лише після завершення всіх офіційних слідчих дій, проте в Берліні вже святкують цю перемогу над обставинами, яка виявилася не менш значущою за сам титул.

