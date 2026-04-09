Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026

Чемпіонат Європи 2026 з боротьби пройде в албанській Тирані 20-26 квітня 2026 року

Збірна України з боротьби визначилася зв списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United World Wrestling.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026

Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Марія Єфремова (53 кг), Лілія Маланчук (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Надія Соколовська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг)

Оксана Лівач (50 кг), Марія Єфремова (53 кг), Лілія Маланчук (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Надія Соколовська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг) Греко-римська боротьба: Іван Стефанський (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Максим Лю (63 кг), Олександр Грушин (67 кг), Дмитро Васильєв (72 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)

Аналіз складу збірної України

Одразу зазначимо, що до заявки України на Чемпіонат Європи 2026 не увійшов лідер «синьо-жовтих» Парвіз Насібов. Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор пропускає турнірі, бо вирішив зосередитися на підготовці до головного старту в сезоні – Чемпіонату світу 2026. Замість Насібова у ваговій категорії до 72 кг виступатиме Дмитро Васильєв.

У складі «синьо-жовтих» чотири борці вже ставали чемпіонами Європи. Так, у статусі чинних чемпіонок континенту змагатимуться Анастасія Алпєєва (76 кг) та володарка двох титулів Оксана Лівач (50 кг). Окрім них, посідали перше місце Василь Михайлов (2023, 79 кг) та володарка трьох континентальних титулів Ірина Коляденко (2021, 2023, 62 кг; 2024, 64 кг).

10 борців України дебютуватимуть на турнірі. Зокрема, одразу чотири дебютанти представлятимуть нашу збірну в греко-римській боротьбі.

Нагадаємо, у березні 2026 року українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії. Парвіз Насібов був визнаний найкращим борцем греко-римського стилю за підсумками турніру.