Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
Ірина Коляденко (праворуч) є однією з лідерок жіночої збірної України
фото: НОК України

Чемпіонат Європи 2026 з боротьби пройде в албанській Тирані 20-26 квітня 2026 року

Збірна України з боротьби визначилася зв списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United World Wrestling.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026

  • Вільна боротьба, чоловіки: Роман Гуцуляк (57 кг), Каміль Керімов (61 кг), Микита Гончаров (65 кг), Олексій Борута (70 кг), Ігор Никифорук (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Олександр Мамрош (86 кг), Мухаммед Алієв (92 кг), Денис Сагалюк (97 кг), Володимир Кочанов (125 кг)
  • Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Марія Єфремова (53 кг), Лілія Маланчук (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Надія Соколовська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг)
  • Греко-римська боротьба: Іван Стефанський (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Максим Лю (63 кг), Олександр Грушин (67 кг), Дмитро Васильєв (72 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)

Аналіз складу збірної України

Одразу зазначимо, що до заявки України на Чемпіонат Європи 2026 не увійшов лідер «синьо-жовтих» Парвіз Насібов. Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор пропускає турнірі, бо вирішив зосередитися на підготовці до головного старту в сезоні – Чемпіонату світу 2026. Замість Насібова у ваговій категорії до 72 кг виступатиме Дмитро Васильєв.  

У складі «синьо-жовтих» чотири борці вже ставали чемпіонами Європи. Так, у статусі чинних чемпіонок континенту змагатимуться Анастасія Алпєєва (76 кг) та володарка двох титулів Оксана Лівач (50 кг). Окрім них, посідали перше місце Василь Михайлов (2023, 79 кг) та володарка трьох континентальних титулів Ірина Коляденко (2021, 2023, 62 кг; 2024, 64 кг).

10 борців України дебютуватимуть на турнірі. Зокрема, одразу чотири дебютанти представлятимуть нашу збірну в греко-римській боротьбі.

Нагадаємо, у березні 2026 року українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії. Парвіз Насібов був визнаний найкращим борцем греко-римського стилю за підсумками турніру.

Читайте також

Кріста Деґучі здобула чотири медалі світових першостей, а також стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024
Найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо
24 березня, 18:10
Впізнаєте на фото майбутню олімпійську чемпіонку?
НОК показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів
25 березня, 16:44
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022»
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
26 березня, 14:53
Українська команда не зуміла відібратися на мундіаль, який пройде влітку
Збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 Реклама
26 березня, 23:54
Миколенко: Дякую людям, тим, хто додивився це позорище
«Позорище». Миколенко прокоментував поразку України від Швеції
27 березня, 09:48
Navi здолали принципових суперників у півфіналі турніру в Роттердамі
Navi вийшли до другого поспіль фіналу на міжнародній арені
28 березня, 22:41
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022», який проходив на території окупованого Бахчисарайського району
Україна закликала відсторонити від змагань зі скелелазіння російських військових
2 квiтня, 11:21
Єгорова заявила, що у неї зміщення ребер, через що їй боляче дихати
Російська плавчиня потрапила у ДТП на самокаті у Франції – тепер пропустить кубок РФ
7 квiтня, 11:08
Ф'юрі: Я роблю це, тому що закоханий у цю гру
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
Вчора, 13:03

Новини

Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1
Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
