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Український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзу на етапі Grand Slam

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзу на етапі Grand Slam
Лесюк здобув четверту медаль Grand Slam
фото: пресслужба ФДУ

Наш спортсмен завоював медаль у категорії до 60 кілограм

11 вересні стартував етап Grand Slam з дзюдо у Будапешті. Про це повідомляє «Главком».

Україну в перший день предтавляли у двох вагових категоріях: до 60 та 66 кілограм. У першій з категорій український спортсмен завоював золото.

Артем Лесюк стартував з другого раунду, у якому здолав місцевого спортсмена Давида Надя. Далі українець впорався з британцем Чарлі Айрою та словенцем Давідом Старкелем.

У півфіналі наш спортсмен поступився ізраїльтянину Іцхаку Ашпізу. У протистоянні за бронзу Лесюк іппоном здолав Марда Мурадлу з Азербайджану.

Для Артема це четверта медаль Gramd Slam у кар'єрі. Раніше він вигравав золото Grand Slam у Тель-Авіві, бронзу у Тбілісі та срібло у Душанбе.

Нагадаємо, дзюдоїст Нікіта Юданов, який відмовився виступати за Україну, здобув золото Чемпіонату Європи U21.

До слова, український дзюдоїст Кравченко завоював золото Чемпіонату Європи U-21 – у півфіналі та фіналі він здолав росіян.

 

Теги: дзюдо

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