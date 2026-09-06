Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дзюдоїст Юданов, який відмовився виступати за Україну, здобув золото Чемпіонату Європи U21

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дзюдоїст Юданов, який відмовився виступати за Україну, здобув золото Чемпіонату Європи U21
У фіналі вагової категорії до 100 кг 19-річний Юданов (другий ліворуч) переміг росіянина Досяка

Юданов ще у минулому році змагався за Україну на міжнародних змаганнях, але вже з 2026 року він представляє Іспанію

Дзюдоїст Нікіта Юданов, яка відмовився змагатися за Україну, здобув для Іспанії золоту нагороду Чемпіонату Європи U21. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі вагової категорії до 100 кг 19-річний Юданов переміг росіянина Володимира Досяка. Україна ж у цій ваговій категорії лишилася без нагород: Іван Гармаш у 1/4 фіналу зазнав поразки від Досяка.

Юданов ще у минулому році змагався за Україну на міжнародних змаганнях, але вже з 2026 року він представляє Іспанію.

Також за Іспанію на Чемпіонаті Європи U21 виступав ще один колишній український дзюдоїст – Дмитро Галіч. Він не зміг здобути нагороду у ваговій категорій до 91 кг.

Варто зазначити, що у минулому році зіркова українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко змінила громадянство.

У 2022 році Литвиненко вигравала бронзу чемпіонаті світу. У 2024 році році Єлизавета була чвертьфіналісткою Олімпіади.

Нагадаємо, кілька перспективних українських дзюдоїстів відмовилися представляти України на міжнародному рівні. 

Іларія Цуркан, яка була однією з головних юних надій українського дзюдо, тепер виступає у складі збірної Словенії.

Брат Іларії Ігор Цуркан, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи серед юніорів, також відтепер представляє Словенію на міжнародному рівні.

Нещодавно польське громадянство отримав інший перспективний український дзюдоїст – Олексій Болдирєв. 

Теги: дзюдо спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серіал «Чед Паверс» вийде на екран третього вересня
Вийшов другий сезон комедії «Чед Паверс»: цікаві факти та головні герої
3 вересня, 12:41
Аліна Полозюк принесла Україні першу в історії медаль світової першості у жіночій рапірі
«Тренуємося під вибухи». Інтерв’ю з рапіристкою, яка переписала історію українського фехтування
31 серпня, 21:00
На церемонії нагородження український атлет не повернувся до екрану, на якому було зображено прапор Росії
Український важкоатлет відвернувся від прапора РФ на церемонії нагородження Чемпіонату Європи U17
25 серпня, 21:28
Джед Йорк відбувся легким покаранням за свої дії
Співвласник клубу АПЛ потрапив під арешт у США у справі про проституцію
24 серпня, 22:46
Саладуха: Ми маємо чути не лише міністрів та прем’єрів, які приходять на посади, а й тих, хто з них іде
Соратниця Дмитра Разумкова прокоментувала кадрові зміни в уряді
20 серпня, 09:40
Російські біатлоністи продовжать пропускати міжнародні старти
Стало відомо, чи повернеться Росія у міжнародний біатлон у сезоні 2026/27
18 серпня, 17:49
Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через заяву норвезького тренера про відсторонення Росії
13 серпня, 11:25
Влада Нікольченко та її вихованка Талія Ельхая
Титулована українська гімнастка стала тренеркою сирійської спортсменки
12 серпня, 13:51
Раніше Серьогіна вже робила операцію зі збільшення грудей
Російська чемпіонка світу з фітнесу впала в кому під час операції зі збільшення грудей
7 серпня, 10:34

Новини

Дзюдоїст Юданов, який відмовився виступати за Україну, здобув золото Чемпіонату Європи U21
Дзюдоїст Юданов, який відмовився виступати за Україну, здобув золото Чемпіонату Європи U21
Календар матчів Ліги чемпіонів сезону 2026/27
Календар матчів Ліги чемпіонів сезону 2026/27
Український боєць UFC продовжив безпрограшну серію впевненою перемогою у Парижі
Український боєць UFC продовжив безпрограшну серію впевненою перемогою у Парижі
Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
Тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі оцінив дебют Мудрика
Тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі оцінив дебют Мудрика
Калініна та Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open
Калініна та Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
108K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
92K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua