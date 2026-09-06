Дзюдоїст Юданов, який відмовився виступати за Україну, здобув золото Чемпіонату Європи U21

У фіналі вагової категорії до 100 кг 19-річний Юданов (другий ліворуч) переміг росіянина Досяка

Юданов ще у минулому році змагався за Україну на міжнародних змаганнях, але вже з 2026 року він представляє Іспанію

Дзюдоїст Нікіта Юданов, яка відмовився змагатися за Україну, здобув для Іспанії золоту нагороду Чемпіонату Європи U21. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі вагової категорії до 100 кг 19-річний Юданов переміг росіянина Володимира Досяка. Україна ж у цій ваговій категорії лишилася без нагород: Іван Гармаш у 1/4 фіналу зазнав поразки від Досяка.

Юданов ще у минулому році змагався за Україну на міжнародних змаганнях, але вже з 2026 року він представляє Іспанію.

Також за Іспанію на Чемпіонаті Європи U21 виступав ще один колишній український дзюдоїст – Дмитро Галіч. Він не зміг здобути нагороду у ваговій категорій до 91 кг.

Варто зазначити, що у минулому році зіркова українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко змінила громадянство.

У 2022 році Литвиненко вигравала бронзу чемпіонаті світу. У 2024 році році Єлизавета була чвертьфіналісткою Олімпіади.

Нагадаємо, кілька перспективних українських дзюдоїстів відмовилися представляти України на міжнародному рівні.

Іларія Цуркан, яка була однією з головних юних надій українського дзюдо, тепер виступає у складі збірної Словенії.

Брат Іларії Ігор Цуркан, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи серед юніорів, також відтепер представляє Словенію на міжнародному рівні.

Нещодавно польське громадянство отримав інший перспективний український дзюдоїст – Олексій Болдирєв.