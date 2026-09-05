Український дзюдоїст Кравченко завоював золото Чемпіонату Європи U-21 – у півфіналі та фіналі він здолав росіян

Це друга медаль для України на турнірі

Український дзюдоїст Данило Кравченко завоював золото Чемпіонату Європи U-21. Про це повідомляє «Главком».

Українець виступав у ваговій категорії до 73 кілограм.

На шляху до золота він здолав п'ятьох спортсменів, особливо принциповими вийшли півфінал та фінал, де наш спортсмен зустрічався з росіянами Павлом Коловєрдовим та Атміром Собліровим відповідно. Фінальний поєдинок завершився передчасно: українець здобув перемогу кидком на іппон.

Для нашої країни це вже друга медаль на Чемпіонаті Європи, який проходить у столиції Чорногорії Подгоріце. Першу завоював Данило Авраменко, який взяв бронзу у ваговій категорії до 60 кілограм.

Нагадаємо, що Енді Руїс-молодший програв перший бій за два роки – його здолав поляк Даміан Книба.

До слова, Михайло Мудрик вперше вийшов на поле з 28 листопада 2024 року. Сталось це у матчі АПЛ між «Ноттынгем Форест» та «Тоттенгемом», який завершився нульовою нычиэю.