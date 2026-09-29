Український стрибун у воду став чемпіоном сезонного фіналу Red Bull Cliff Diving (відео)

Для Пригорова ця перемога стала другою на турнірі

Олексій Пригоров виграв змагання у Поліньяно-а-Маре

Український стрибун у воду Олексій Пригоров став чемпіоном сезонного фіналу Red Bull Cliff Diving. Про це повідомляє «Главком».

За перемогу на турнірі у Поліньяно-а-Маре змагалось 24 спортсмена з 14 країн.

39-річний українець видав стрибок з чотирма сальто вперед і двома з половиною гвинтами в положенні зігнувшись. Судді поставили 385,05 бала, що стало найвищуою оцінкою всього турніру.

🏆 Олексій Пригоров - чемпіон сезонного фіналу Red Bull Cliff Diving!



В італійському Поліньяно-а-Маре українець видав стрибок мрії: чотири сальто вперед і два з половиною гвинти в положенні зігнувшись. Судді поставили 385,05 бала — найвищу оцінку всього турніру.



Пригоров… pic.twitter.com/Px64KMTYjp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 29, 2026

У боротьбі за перемогу Пригоров перевершив американця Джеймса Ліхтенштайна на 1,05 бала. Третє місце залишиллось за румуном Константіном Поповічем.

«Почуваюся неймовірно. Я був тут сім разів – двічі тренувався й п'ять разів змагався. Я мріяв піднятися на п'єдестал, але ніколи не міг уявити, що буду тут першим. Я люблю Поліньяно-а-Маре, і сьогодні сталося щось неймовірне», – сказав Пригоров про свою перемогу.

Перемогу серед жінок завоювала Моллі Карлсон з Канади з показником у 343,15 балів.

До слова, дует українців Олексія Середи та Ксенії Байло тріумфував на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.