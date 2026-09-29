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Український стрибун у воду став чемпіоном сезонного фіналу Red Bull Cliff Diving (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Український стрибун у воду став чемпіоном сезонного фіналу Red Bull Cliff Diving (відео)
Для Пригорова ця перемога стала другою на турнірі
фото: Red Bull Content Pool

Олексій Пригоров виграв змагання у Поліньяно-а-Маре

Український стрибун у воду Олексій Пригоров став чемпіоном сезонного фіналу Red Bull Cliff Diving. Про це повідомляє «Главком».

За перемогу на турнірі у Поліньяно-а-Маре змагалось 24 спортсмена з 14 країн.

39-річний українець видав стрибок з чотирма сальто вперед і двома з половиною гвинтами в положенні зігнувшись. Судді поставили 385,05 бала, що стало найвищуою оцінкою всього турніру.

У боротьбі за перемогу Пригоров перевершив американця Джеймса Ліхтенштайна на 1,05 бала. Третє місце залишиллось за румуном Константіном Поповічем. 

«Почуваюся неймовірно. Я був тут сім разів – двічі тренувався й п'ять разів змагався. Я мріяв піднятися на п'єдестал, але ніколи не міг уявити, що буду тут першим. Я люблю Поліньяно-а-Маре, і сьогодні сталося щось неймовірне», – сказав Пригоров про свою перемогу.

Перемогу серед жінок завоювала Моллі Карлсон з Канади з показником у 343,15 балів.

До слова, дует українців Олексія Середи та Ксенії Байло тріумфував на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

 

 

 

Теги: стрибки у воду водні види спорту

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