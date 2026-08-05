Дует українців тріумфував на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Золоті нагороди першості дісталися представникам України

Вітчизняна пара стрибунів у воду в складі Олексія Середи та Ксенії Байло виграла фінал Чемпіонату Європи з водних видів спорту 2026. Про це повідомляє «Главком».

Українці тріумфували в змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Дует набрав 323,16 очка за підсумками п'яти спроб. Найкращим виявився останній стрибок Середи та Байло – задній на два з половиною сальто та півтора оберти тулуба.

Українська пара випередила німців Оле Йоганнеса Рослера та Пауліну Александру Пфайф. Вони набрали 317,76 пункта. Третіми стали іспанські стрибуни у воду Хорхе Родрігес Ледесма й Ана Карвахаль Сан-Мінель (297,48 бала).

Для збірної України «золото» Середи та Байло стало першим на цьогорічному Чемпіонаті Європи. Загалом же українські спортсмени завоювали чотири медалі. Зокрема, Середа в парі з Марком Гриценком став бронзовим призером у стрибках із 10-метрової вишки, а Байло завоювала бронзу в дуеті із Софією Виставкіною.

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