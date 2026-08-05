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Дует українців тріумфував на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Дует українців тріумфував на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Олексій Середа став чемпіоном Європи
фото: World Aquatics

Золоті нагороди першості дісталися представникам України

Вітчизняна пара стрибунів у воду в складі Олексія Середи та Ксенії Байло виграла фінал Чемпіонату Європи з водних видів спорту 2026. Про це повідомляє «Главком».

Українці тріумфували в змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Дует набрав 323,16 очка за підсумками п'яти спроб. Найкращим виявився останній стрибок Середи та Байло – задній на два з половиною сальто та півтора оберти тулуба.

Українська пара випередила німців Оле Йоганнеса Рослера та Пауліну Александру Пфайф. Вони набрали 317,76 пункта. Третіми стали іспанські стрибуни у воду Хорхе Родрігес Ледесма й Ана Карвахаль Сан-Мінель (297,48 бала).

Для збірної України «золото» Середи та Байло стало першим на цьогорічному Чемпіонаті Європи. Загалом же українські спортсмени завоювали чотири медалі. Зокрема, Середа в парі з Марком Гриценком став бронзовим призером у стрибках із 10-метрової вишки, а Байло завоювала бронзу в дуеті із Софією Виставкіною.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

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Теги: стрибки у воду стрибки з вишки водні види спорту чемпіонат Європи Олексій Середа

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