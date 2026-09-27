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Український сумоїст Аонішікі поступився у битві за Кубок Імператора

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Український сумоїст Аонішікі поступився у битві за Кубок Імператора
Данило Явгуусишин має три Кубки Імператора
фото: sumokyokai

Шостий титул завоював йокозуна Оносато

27 вересня у Токіо підійшов до кінця грант-турнір з сумо Aki Basho 2026. Про це повідомляє «Главком».

У фінальному поєдинку за Кубок Імператора боролись українець Данило Аонішікі та йокозуна Оносато. Вони дійшли вирішального простистояння зі статистикою 11-3.

188-кілограмовий японець зумів схопити укрїнця за шию, чим його дизорієнтував, а згодом без особливих проблем виштовхав його за межі рингу.

Для йокозуна Оносато це вже шости титул Кубку Імператора, на рахунку Данила Явгусишина таких три. 

До слова, раніше Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

 

Теги: сумо

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