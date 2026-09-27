«Сирени, атаки». Прихильниця Путіна фехтувальниця Єгорян поскаржилася, що не може вилетіти з Сочі

Єгорян: Весь розклад у всіх збився і нам залишається лише прийняти ситуацію і просто чекати

Російська фехтувальниця Яна Єгорян, яка є амбасадоркою руху «Здоровое отечество», що причетний до викрадення українських дітей, псокаржилася, що другу добу не може вилетіти з Сочі. Про це інформує «Главком».

«Я не можу вилетіти з Сочі вже другу добу.

І так у Сочі як завжди сирени, атаки та звчиайно що скасування рейсів. Моя команда мали полетіти ще вчора вранці, але з кожною годиною нам переносять рейси. Сподіватимемося, що сьогодні о 21:00 ми точно вилетимо!

Весь розклад у всіх збився і нам залишається лише прийняти ситуацію і просто чекати», – написала Єгорян у своєму телеграм-каналі, виклавши фото із валізою.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційної організації «Здоровое отечество».

Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Єгорян також є лейтенантом збройних сил РФ.

7 жовтня 2024 року скандальна росіянка стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Також Єгорян на своїй сторінці в Instagram розміщувала відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image pic.twitter.com/1lM7Z2Akuv — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 6, 2025

Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Єгорян.