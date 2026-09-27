Збірна України U19 у товариському матчі зіграла внічию з Німеччиною
Команди не забили жодного м'яча
27 вересня відбувся товариський матч між збірними Німеччини та України U19. Про це повідомляє «Главком».
Команди грали у Іспанії.
У минулому матчі команда Олега Лужного поступилась Швеції з рахунком 1:2.
Україна та Німеччина за 90 хвилин не забили жодного голу, команд розписали нульову нічию.
30 вересня Україна проведе ще один товариський матч, суперником підопічних Лужного стане Шотландії.
Товариський матч
- Німеччина U19 – Україна U19 – 0:0
До слова, у Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон «Металіст».
Раніше тренер збірної України Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Грузією.
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