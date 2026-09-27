Збірна України U19 у товариському матчі зіграла внічию з Німеччиною

Це матч став другим для Лужнго біля керма команди

Команди не забили жодного м'яча

27 вересня відбувся товариський матч між збірними Німеччини та України U19. Про це повідомляє «Главком».

Команди грали у Іспанії.

У минулому матчі команда Олега Лужного поступилась Швеції з рахунком 1:2.

Україна та Німеччина за 90 хвилин не забили жодного голу, команд розписали нульову нічию.

30 вересня Україна проведе ще один товариський матч, суперником підопічних Лужного стане Шотландії.

Товариський матч

Німеччина U19 – Україна U19 – 0:0

До слова, у Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон «Металіст».

Раніше тренер збірної України Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Грузією.