Український баскетболіст Бобров розпочав тренування з новим клубом в Іспанії



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В’ячеслав Бобров (зліва)

В’ячеслав розпочав підготовку з іншими гравцями команди «Гіпускоа»

Форвард національної збірної України з баскетболу В’ячеслав Бобров розпочав підготовку до нового сезону у складі іспанського «Гіпускоа», з яким підписав контракт на один рік.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Гравець, який відіграв усі шість матчів у складі збірної у відборі на Чемпіонат світу-2019, приєднався до табору своєї нової команди.

Минулий сезон Бобров провів у литовському «П’єно Жвайгждес», у складі якого у національній першості набирав 13 очок і робив 5,9 підбирання за 26 хвилин у середньому на майданчику.

Новий клуб українця у сезоні-2017/18 посів 13-те місце у чемпіонаті Іспанії, вигравши 13 з 34-х поєдинків регулярного чемпіонату.

Також готуються до нового сезону у складі іспанських клубів центрові збірної України Артем Пустовий і В’ячеслав Кравцов.

Раніше повідомлялося, що баскетболіст з чемпіонату Іспанії зіграє за збірну України у матчах відбору на чемпіонат світу.