  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український баскетболіст Бобров розпочав тренування з новим клубом в Іспанії

    • Розсилка
    В&rsquo;ячеслав Бобров (зліва) - Український баскетболіст Бобров розпочав тренування з новим клубом в Іспанії
    В’ячеслав Бобров (зліва)

    В’ячеслав розпочав підготовку з іншими гравцями команди «Гіпускоа»

    Форвард національної збірної України з баскетболу В’ячеслав Бобров розпочав підготовку до нового сезону у складі іспанського «Гіпускоа», з яким підписав контракт на один рік.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Гравець, який відіграв усі шість матчів у складі збірної у відборі на Чемпіонат світу-2019, приєднався до табору своєї нової команди.

    Минулий сезон Бобров провів у литовському «П’єно Жвайгждес», у складі якого у національній першості набирав 13 очок і робив 5,9 підбирання за 26 хвилин у середньому на майданчику.

    Новий клуб українця у сезоні-2017/18 посів 13-те місце у чемпіонаті Іспанії, вигравши 13 з 34-х поєдинків регулярного чемпіонату.

    Також готуються до нового сезону у складі іспанських клубів центрові збірної України Артем Пустовий і В’ячеслав Кравцов.

    Раніше повідомлялося, що баскетболіст з чемпіонату Іспанії зіграє за збірну України у матчах відбору на чемпіонат світу.

    Іспанія українці баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ