Український біатлоніст здобув срібло в індивідуальній гонці відкритого чемпіонату Швеції



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Артем Прима не вразив стрільбою, але на дистанції був переконливим Фото із соцмереж

Наші біатлети підходять до сезону в гарній формі

Український біатлоніст Артем Прима став срібним призером індивідуальної гонки відкритого чемпіонату Швеції.

Наш спортсмен програв переможцю – норвежцеві Емілю Ньєнґу – хвилину і 9 секунд. То за умови, що усі призери стріляли далеко не ідеально. Прима на першому вогневому рубежі припустився чотирьох промахів, а загалом завершив гонку з вісьмома пострілами «в молоко». Ньєнґ і бронзовий призер Торстейн Стенерсен зі Швеції, який програв Артему вісім секунд, мали по сім «махів».

Решта українців фінішували за межами топ-10. Артем Тищенко прийшов до фінішу 12-м (дев’ять промахів), Дмитро Підручний – на 14-му місці (12), у Богдана Цимбала 20-та позиція в підсумковому списку (13), а п'ятірку української збірної замкнув на 29-й позиції Тарас Лесюк (14).

Нагадаємо, що двома днями раніше чемпіон світу-2019 Підручний виграв на відкритому чемпіонаті Швеції спринт.

Перший етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція) стартує 30 листопада двома змішаними гонками.

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