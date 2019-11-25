  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український біатлоніст здобув срібло в індивідуальній гонці відкритого чемпіонату Швеції

    • Розсилка
    Артем Прима не вразив стрільбою, але на дистанції був переконливим - Український біатлоніст здобув срібло в індивідуальній гонці відкритого чемпіонату Швеції
    Артем Прима не вразив стрільбою, але на дистанції був переконливим
    Фото із соцмереж

    Наші біатлети підходять до сезону в гарній формі

    Український біатлоніст Артем Прима став срібним призером індивідуальної гонки відкритого чемпіонату Швеції.

    Наш спортсмен програв переможцю – норвежцеві Емілю Ньєнґу – хвилину і 9 секунд. То за умови, що усі призери стріляли далеко не ідеально. Прима на першому вогневому рубежі припустився чотирьох промахів, а загалом завершив гонку з вісьмома пострілами «в молоко». Ньєнґ і бронзовий призер Торстейн Стенерсен зі Швеції, який програв Артему вісім секунд, мали по сім «махів».

    Решта українців фінішували за межами топ-10. Артем Тищенко прийшов до фінішу 12-м (дев’ять промахів), Дмитро Підручний – на 14-му місці (12), у Богдана Цимбала 20-та позиція в підсумковому списку (13), а п'ятірку української збірної замкнув на 29-й позиції Тарас Лесюк (14).

    Нагадаємо, що двома днями раніше чемпіон світу-2019 Підручний виграв на відкритому чемпіонаті Швеції спринт.

    Перший етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція) стартує 30 листопада двома змішаними гонками.

     Читайте також: Українець Дмитро Підручний виграв спринті на чемпіонаті Швеції
    біатлон Артем Прима Дмитро Підручний Тарас Лесюк Артем Тищенко Богдан Цимбал Еміль Ньєнґ Торстейн Стенерсен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ