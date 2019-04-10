Український боєць MMA Сергій Співак уклав угоду з UFC



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Сергій Співак XSport

Наш боєць у змішаних єдиноборствах виступатиме в провідному дивізіоні

Український 24-річний боєць MMA Сергій Співак уклав угоду з Ultimate Fighting Championship.

Дебют українця в провідному дивізіоні MMA відбудеться вже 4 травня в Онтаріо (Канада). У ході UFC Fight Night 150 він проведе бій з американцем Уолтом Харрісом, інформує iSport.

Професіональну кар'єру в MMA Співак почав у вересні 2014 року у всесвітній лізі WWFC. Відтоді провів вісім боїв, у яких здобув вісім дострокових перемог.

У червні 2017 року Співак в головній події турніру WWFC 7 в столичному Палаці спорту переміг американського ветерана Тревіса Фултона і завоював титул WWFC у важкій вазі (понад 93 кг). У жовтні минулого року Сергій захистив пояс, достроково розібравшись з американцем Тоні Лопесом.

Раніше в UFC перейшов українець Роман Долідзе.

Джерело: UA-Футбол