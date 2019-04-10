  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український боєць MMA Сергій Співак уклав угоду з UFC

    • Розсилка
    Сергій Співак - Український боєць MMA Сергій Співак уклав угоду з UFC
    Сергій Співак
    XSport

    Наш боєць у змішаних єдиноборствах виступатиме в провідному дивізіоні

    Український 24-річний боєць MMA Сергій Співак уклав угоду з Ultimate Fighting Championship.

    Дебют українця в провідному дивізіоні MMA відбудеться вже 4 травня в Онтаріо (Канада). У ході UFC Fight Night 150 він проведе бій з американцем Уолтом Харрісом, інформує iSport.

    Професіональну кар'єру в MMA Співак почав у вересні 2014 року у всесвітній лізі WWFC. Відтоді провів вісім боїв, у яких здобув вісім дострокових перемог.

    У червні 2017 року Співак в головній події турніру WWFC 7 в столичному Палаці спорту переміг американського ветерана Тревіса Фултона і завоював титул WWFC у важкій вазі (понад 93 кг). У жовтні минулого року Сергій захистив пояс, достроково розібравшись з американцем Тоні Лопесом.

    Раніше в UFC перейшов українець Роман Долідзе.

     Читайте також: Український призер Олімпіади-2012 хоче змінити бокс на ММА

    Джерело: UA-Футбол

    Читайте також
    MMA / UFC
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ