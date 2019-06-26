Український боєць програв титулованому британцю у чвертьфіналі Євроігор (відео)



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Європейські ігри для Дмитра Замотаєва завершилися XSport

Дмитро Замотаєв не зміг повторити свого успіху чотирирічної давнини

Бронзовий призер Європейських ігор-2015, чемпіонату світу-2015 і чемпіонату Європи-2017 Дмитро Замотаєв, який представляє вагову категорію до 52 кг, не зумів пробитися у півфінал Євроігор-2019 у Мінську (Білорусь).

У чвертьфіналі харків’янин вчисту, рішенням усіх п’яти суддів програв срібному призерові чемпіонату Європи-2017 Ґалалу Яфаї з Великобританії.

У півфіналі Яфаї зустрінеться з болгарином Даніелем Асеновим. В іншому поєдинку за місце в фіналі посперечаються італієць Мануель Каппаї та іспанець Ґабріель Ескобар.

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