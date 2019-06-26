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    Український боєць програв титулованому британцю у чвертьфіналі Євроігор (відео)

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    Європейські ігри для Дмитра Замотаєва завершилися - Український боєць програв титулованому британцю у чвертьфіналі Євроігор (відео)
    Європейські ігри для Дмитра Замотаєва завершилися
    XSport

    Дмитро Замотаєв не зміг повторити свого успіху чотирирічної давнини

    Бронзовий призер Європейських ігор-2015, чемпіонату світу-2015 і чемпіонату Європи-2017 Дмитро Замотаєв, який представляє вагову категорію до 52 кг, не зумів пробитися у півфінал Євроігор-2019 у Мінську (Білорусь).

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    У чвертьфіналі харків’янин вчисту, рішенням усіх п’яти суддів програв срібному призерові чемпіонату Європи-2017 Ґалалу Яфаї з Великобританії.

    У півфіналі Яфаї зустрінеться з болгарином Даніелем Асеновим. В іншому поєдинку за місце в фіналі посперечаються італієць Мануель Каппаї та іспанець Ґабріель Ескобар.

     Читайте також: Євроігри-2019: боєць Замотаєв впевнено побив азербайджанця
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