Український боєць, який виграв 17 з 17-ти боїв нокаутом, отримав найскладнішого суперника



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Сергій Богачук нокаутував усіх 17-х попередніх суперників Світлина - Instagram Сергія Богачука

Сергій Богачук битиметься на ворожій території

Перспективний український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (17-0, 17 КО) проведе бій проти найскладнішого суперника в кар'єрі.

В останніх десяти поєдинках українець бився з опонентами, у яких було, як мінімум, три поразки. На цей раз йому буде протистояти мексиканець Алехандро Давіла (21-1-2, 8 КО).

Їх 10-раундовий бій стане головною подією вечора боксу, який відбудеться в мексиканському місті Меріда. Шоу буде закритим для уболівальників, а транслювати його буде ESPN.

Свій попередній бій Богачук провів у грудні 2019 року. Тоді українець в п'ятому раунді нокаутував Карлоса Ґальвана. Ще жодному супернику Богачука не вдавалося дотягнути до шостого раунду.

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