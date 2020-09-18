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    Український боєць, який виграв 17 з 17-ти боїв нокаутом, отримав найскладнішого суперника

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    Сергій Богачук нокаутував усіх 17-х попередніх суперників - Український боєць, який виграв 17 з 17-ти боїв нокаутом, отримав найскладнішого суперника
    Сергій Богачук нокаутував усіх 17-х попередніх суперників
    Світлина - Instagram Сергія Богачука

    Сергій Богачук битиметься на ворожій території

    Перспективний український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (17-0, 17 КО) проведе бій проти найскладнішого суперника в кар'єрі.

    В останніх десяти поєдинках українець бився з опонентами, у яких було, як мінімум, три поразки. На цей раз йому буде протистояти мексиканець Алехандро Давіла (21-1-2, 8 КО).

    Їх 10-раундовий бій стане головною подією вечора боксу, який відбудеться в мексиканському місті Меріда. Шоу буде закритим для уболівальників, а транслювати його буде ESPN.

    Свій попередній бій Богачук провів у грудні 2019 року. Тоді українець в п'ятому раунді нокаутував Карлоса Ґальвана. Ще жодному супернику Богачука не вдавалося дотягнути до шостого раунду.

     Читайте також: Український боксер Богачук здобув восьму дострокову перемогу поспіль
    бокс Сергій Богачук Алехандро Давіла
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