Український боксер Гвоздик не хоче битися з росіянином через дружбу з ним

Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради

Непереможний український напівважковаговик Олександр Гвоздик відмовився виходити на ринг проти чемпіона WBO російського «руйнівника» Сергія Ковальова. Причиною цьому Олександр назвав дружбу із боксером в інтерв'ю BoxingTalk. «Я сказав своєму менеджеру, що ми з Ковальовим друзі. Я вийду проти нього лише тоді, коли не залишиться



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Сергій Ковальов з Олександром Гвоздиком

Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради

Непереможний український напівважковаговик Олександр Гвоздик відмовився виходити на ринг проти чемпіона WBO російського «руйнівника» Сергія Ковальова.

Причиною цьому Олександр назвав дружбу із боксером в інтерв'ю BoxingTalk.

«Я сказав своєму менеджеру, що ми з Ковальовим друзі. Я вийду проти нього лише тоді, коли не залишиться ніяких інших варіантів. За будь-яких інших розкладів бій з Ковальовим буде одним з останніх у списку», - заявив Гвоздик.

Нагадаємо, Олександр у серпні побив американця Крейга Бейкера у бою за титул чемпіона Північної Америки за версією NABF. Сашко переміг технічним нокаутом у 6-му раунді.

Зазначимо, Гвоздик у 2018 році побореться за титул WBC у міні-турнірі.

Джерело: ТСН