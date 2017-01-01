Український боксер Гвоздик не хоче битися з росіянином через дружбу з ним
- Сьогодні, 18:52
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Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради
Непереможний український напівважковаговик Олександр Гвоздик відмовився виходити на ринг проти чемпіона WBO російського «руйнівника» Сергія Ковальова.
Причиною цьому Олександр назвав дружбу із боксером в інтерв'ю BoxingTalk.
«Я сказав своєму менеджеру, що ми з Ковальовим друзі. Я вийду проти нього лише тоді, коли не залишиться ніяких інших варіантів. За будь-яких інших розкладів бій з Ковальовим буде одним з останніх у списку», - заявив Гвоздик.
Нагадаємо, Олександр у серпні побив американця Крейга Бейкера у бою за титул чемпіона Північної Америки за версією NABF. Сашко переміг технічним нокаутом у 6-му раунді.
Зазначимо, Гвоздик у 2018 році побореться за титул WBC у міні-турнірі.
Джерело: ТСН