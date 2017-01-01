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    Український боксер Гвоздик не хоче битися з росіянином через дружбу з ним

    Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради
    Непереможний український напівважковаговик Олександр Гвоздик відмовився виходити на ринг проти чемпіона WBO російського «руйнівника» Сергія Ковальова. Причиною цьому Олександр назвав дружбу із боксером в інтерв'ю BoxingTalk. «Я сказав своєму менеджеру, що ми з Ковальовим друзі. Я вийду проти нього лише тоді, коли не залишиться
    • Сьогодні, 18:52
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    Сергій Ковальов з Олександром Гвоздиком
    Сергій Ковальов з Олександром Гвоздиком

    Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради

    Непереможний український напівважковаговик Олександр Гвоздик відмовився виходити на ринг проти чемпіона WBO російського «руйнівника» Сергія Ковальова.

    Причиною цьому Олександр назвав дружбу із боксером в інтерв'ю BoxingTalk.

    «Я сказав своєму менеджеру, що ми з Ковальовим друзі. Я вийду проти нього лише тоді, коли не залишиться ніяких інших варіантів. За будь-яких інших розкладів бій з Ковальовим буде одним з останніх у списку», - заявив Гвоздик.

    Нагадаємо, Олександр у серпні побив американця Крейга Бейкера у бою за титул чемпіона Північної Америки за версією NABF. Сашко переміг технічним нокаутом у 6-му раунді.

    Зазначимо, Гвоздик у 2018 році побореться за титул WBC у міні-турнірі.

    Джерело: ТСН

    бокс Олександр Гвоздик
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