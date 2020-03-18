Український боксер Гвоздик розповів, як змінилось його життя через пандемію



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Для Гвоздика пандемія стала мотивацією

Від коронавірусу Олександр Гвоздик рятується у спортзалі

Ексчемпіон світу з боксу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик нині знаходиться у Каліфорнії, яка є одним з епіцентрів поширення коронавірусу нового типу.

Про своє нинішнє життя українець розповів у інтерв’ю для спільноти luckypunchnet.

«У каліфорнійському окрузі Ventura County, де я живу, 4 випадки захворювання. Зараз людей на вулицях стало менше, машин менше, все закрито, в супермаркетах порожньо, не можна навіть зайти в кав'ярню і посидіти, можна тільки взяти з собою. А у мене нічого не змінилося, доступ до зали у мене є навіть, якщо він закритий на карантин, я просто там можу бути один. Тому, слава богу, у мене все в порядку», - сказав Гвоздик.

Також боксер повідомив, що мав битися у андеркарді боя Ломаченко та Теофімо Лопеса, але нині ці плани доведеться скорегувати через пандемію.

Українець наполегливо тренується й сподівається через важку працю вийти на реванш зі своїм минулорічним кривдником Артуром Бетербієвим з Хасав’юртівського району.

«Я злий, голодний, з залу не вилажу. Хочу в ринг, але поки не пускають. Однак, ситуація така не тільки у мене, а у всіх зараз, тому почекаємо», - говорить боксер.

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