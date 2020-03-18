  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український боксер Гвоздик розповів, як змінилось його життя через пандемію

    • Розсилка
    Для Гвоздика пандемія стала мотивацією - Український боксер Гвоздик розповів, як змінилось його життя через пандемію
    Для Гвоздика пандемія стала мотивацією

    Від коронавірусу Олександр Гвоздик рятується у спортзалі

    Ексчемпіон світу з боксу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик нині знаходиться у Каліфорнії, яка є одним з епіцентрів поширення коронавірусу нового типу.

    Про своє нинішнє життя українець розповів у інтерв’ю для спільноти luckypunchnet.

    «У каліфорнійському окрузі Ventura County, де я живу, 4 випадки захворювання. Зараз людей на вулицях стало менше, машин менше, все закрито, в супермаркетах порожньо, не можна навіть зайти в кав'ярню і посидіти, можна тільки взяти з собою. А у мене нічого не змінилося, доступ до зали у мене є навіть, якщо він закритий на карантин, я просто там можу бути один. Тому, слава богу, у мене все в порядку», - сказав Гвоздик.

    Також боксер повідомив, що мав битися у андеркарді боя Ломаченко та Теофімо Лопеса, але нині ці плани доведеться скорегувати через пандемію.

    Українець наполегливо тренується й сподівається через важку працю вийти на реванш зі своїм минулорічним кривдником Артуром Бетербієвим з Хасав’юртівського району.

    «Я злий, голодний, з залу не вилажу. Хочу в ринг, але поки не пускають. Однак, ситуація така не тільки у мене, а у всіх зараз, тому почекаємо», - говорить боксер.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У суперзірки NBA виявлено коронавірус
    Олександр Гвоздик коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ