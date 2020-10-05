Знаменита спортсменка відмовилася від місця у виборчому списку, бо має «цінності і принципи»



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Лілія Проць хотіла грати за правилами Світлина - Фейсбук Лілії Проць

Лілія Проць вийшла з гри за три тижні до виборів

Чемпіонка світу-2012 з паверліфтингу, 46-річна Лілія Проць вирішила відмовитися від місця у виборчому списку партії «За майбутнє» до Тернопільської міської ради. Про мотиви свого рішення колишня спортсменка розповіла на власній сторінці у «Фейсбуку».

Я не йду в депутати. Сьогодні написала заяву в ТВК і здала посвідчення, - розповідає Лілія. – Більше місяця я витримувала напади у свій бік за Коломойського, Палицю. Але завжди собі повторювала: де К і П? В Києві. А я тут, у Тернополі.

Я спортсменка з 26-річним стажем. Коли спортсмен готується до змагань, він знає правила завчасно. А не приїжджає на змагання і йому кажуть, що правила гри змінилися.

В серпні, коли мені запропонували йти в команді, все було обговорено. І якийсь період постійно про це говорилося. Згодом почалися партійні підкилимні ігри. Так, вони є у більшості партій. То нехай вони будуть і надалі, але без мене. Це і про місце в списку на окрузі, і в загальному списку. Бо партія так сказала! І багато чого іншого. Ті, хто йдуть в команді бачать це... Але їм бракує духу сказати про це і зробити...

Я маю свої цінності, принципи, пріоритети. І я їм не зраджую.

Близько 500 людей вже виявили підтримку мені. Бо вірять і довіряють мені. Я їм за це вдячна.

Хотіла багато чого зробити як депутат. Але знаю, що багато зроблю як громадська діячка і підприємиця. Люблю всіх тернополян, бо ви моя сім`я!»