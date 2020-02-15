Український борець започаткував спеціальний приз пам'яті своєї дружини
Перший такий приз отримав борець збірної України Жора Абовян
Оригінальний трофей з’явився віднедавна в українській боротьбі. Вихованець запорізької борцівської школи Григорій Ґланц, який зараз мешкає у США, вирішив вшанувати пам’ять своєї дружини призом, який вручатимуть найяскравішим майстрам на чемпіонатах і кубках України. Про це розповів інструктор-методист запорізької Школи вищої спортивної майстерності Валерій Смирнов.
«Торік нашого земляка, майстра спорту СССР з греко-римської боротьби, нині громадянина США Ґреґорі Ґланца спіткало горе. Скорботна звістка про смерть його дружини Рейчел застала нашого друга на шляху додому в Маямі. Григорій дуже важко пережив втрату найближчої і найдорожчої йому людини.
Минуло кілька місяців і ми дізналися про його зовсім несподіване для нас і зовсім нове в історії греко-римської боротьби увічнення пам'яті близької людини.
Григорій заснував Кубок Рейчел Ґланц, який разом із грошовим додатком відтепер і щорічно буде вручатися одному з найпомітніших учасників чемпіонатів і Кубків України з греко-римської боротьби, починаючи з 2020 року. Перший приз вже був вручений «Накращому запорізькому борцю» за підсумками виступів у 2019 року Жорі Абовяну. Наступний буде вручений у травні 2020 року на Кубку України в Запоріжжі.
Розповідаю про це ексклюзивне рішення мого друга в День закоханих і можливо, цей приклад слугуватиме прикладом про заснування призів для українських спортсменів і тренерів, присвячених пам'яті близьких нам людей, які відійшли у Вічність.
Вічна і світла пам'ять Рейчел! І мир і спокій в серці нашого друга Ґреґорі Ґланца! Григорію, дякую! Ти справжній! Нехай Господь благословляє тебе!» - пише Валерій Смирнов.