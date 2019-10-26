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    Український дзюдоїст Яків Хаммо став другим на одну із найпрестижніших турнірів року

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    Попередній раз на турнірі&nbsp;IJF World Tour Яків Хаммо перемагав рік тому - Український дзюдоїст Яків Хаммо став другим на одну із найпрестижніших турнірів року
    Попередній раз на турнірі IJF World Tour Яків Хаммо перемагав рік тому
    НОК України

    Яків удев'яте в кар’єрі піднявся на п'єдестал турнірів із серії IJF World Tour

    Бронзовий призер чемпіонату світу-2015, 25-річний український дзюдоїст Яків Хаммо став срібним призером останніх у 2019 році змагань із серії Grand Slam – Ґран-прі Абу-Дабі.

    На шляху до фіналу у ваговій категорії понад 100 кілограмів донеччанин, який з початком війни переїхав до Києва, достроково, на «іппон» переміг словенця Віто Драґіча, срібного призера чемпіонату Азії Темура Рахімова із Таджикистану, бронзового призера чемпіонату світу-2011 Кім Сун-Міна з Кореї та срібного призера торішньої світової першості Ушанґі Кокаурі з Азербайджану.

    У фіналі Хаммо боровся зі своїм давнім знайомим, володарем бронзи цьогорічного чемпіонату світу Роєм Мейєром з Нідерландів, якого досі перемагав у трьох сутичках з чотирьох, зокрема у фіналі Grand Slam-2016 у Баку. Нинішній поєдинок був дуже рівним. Його доля вирішилася на Gelden score. На початку другої хвилини Мейєр виграв утриманням.

    Також за медаль абсолютної ваги боровся й одесит Олександр Гордієнко. Дві перших сутички Олександр теж виграв достроково. Спершу здолавши азербайджанця Шахіна Ґахраманова із Азербайджану, а потім поляка Мацея Сарнацкі. Правда, між цими сутичками була поразка через три попередження за використання заборонених прийомів у сутичці з Юрієм Краковецьким із Киргизстану.

    За бронзу Гордієнко боровся з уже згадуваним Кокаурі. Теж швидко отримавши два «шидо», Олександр пропустив атаку суперника і програв на «іппон». У підсутку - п'яте місце.

    Також сьогодні, 26 жовтня, з українців на Ґран-прі Абу-Дабі боровся Антон Савицький, який представляє категорію до 100 кг. Він у стартовій сутичці програв пакистанцеві Хуссейнові Шаху.

    Проте значно дошкульнішою була невдача Єлизавети Каланіної в 1/8 фіналу вагової категорії понад 78 кг серед жінок. Борчиня з Кременчука на Полтавщині впевнено, утриманням перемогла хорватку Івану Сутало, а потім провела прийом на «ваза-арі» в сутичці з Ган Мін-Чжін з Кореї. Втім, коли до завершення поєдинку залишалося 19 секунд, українка пропустила атаку суперниці і програла зустріч чисто.

    Нагадаємо, що раніше на Ґран-прі Абу-Дабі перемогу здобула чинна чемпіонка світу і Європи Дарина Білодід (до 48 кг).   

     Читайте також: Напередодні чемпіонату світу українські дзюдоїсти відвідали легендарну школу "Кодокан" (фото)
    дзюдо Єлизавета Каланіна Віталій Дуброва Яків Хаммо Антон Савицький Темур Рахімов Олександр Гордієнко Юрій Краковецький Рой Мейєр Віто Драґіч Ушанґі Кокаурі
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