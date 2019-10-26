Український дзюдоїст Яків Хаммо став другим на одну із найпрестижніших турнірів року



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Попередній раз на турнірі IJF World Tour Яків Хаммо перемагав рік тому НОК України

Яків удев'яте в кар’єрі піднявся на п'єдестал турнірів із серії IJF World Tour

Бронзовий призер чемпіонату світу-2015, 25-річний український дзюдоїст Яків Хаммо став срібним призером останніх у 2019 році змагань із серії Grand Slam – Ґран-прі Абу-Дабі.

На шляху до фіналу у ваговій категорії понад 100 кілограмів донеччанин, який з початком війни переїхав до Києва, достроково, на «іппон» переміг словенця Віто Драґіча, срібного призера чемпіонату Азії Темура Рахімова із Таджикистану, бронзового призера чемпіонату світу-2011 Кім Сун-Міна з Кореї та срібного призера торішньої світової першості Ушанґі Кокаурі з Азербайджану.

У фіналі Хаммо боровся зі своїм давнім знайомим, володарем бронзи цьогорічного чемпіонату світу Роєм Мейєром з Нідерландів, якого досі перемагав у трьох сутичках з чотирьох, зокрема у фіналі Grand Slam-2016 у Баку. Нинішній поєдинок був дуже рівним. Його доля вирішилася на Gelden score. На початку другої хвилини Мейєр виграв утриманням.

Також за медаль абсолютної ваги боровся й одесит Олександр Гордієнко. Дві перших сутички Олександр теж виграв достроково. Спершу здолавши азербайджанця Шахіна Ґахраманова із Азербайджану, а потім поляка Мацея Сарнацкі. Правда, між цими сутичками була поразка через три попередження за використання заборонених прийомів у сутичці з Юрієм Краковецьким із Киргизстану.

За бронзу Гордієнко боровся з уже згадуваним Кокаурі. Теж швидко отримавши два «шидо», Олександр пропустив атаку суперника і програв на «іппон». У підсутку - п'яте місце.

Також сьогодні, 26 жовтня, з українців на Ґран-прі Абу-Дабі боровся Антон Савицький, який представляє категорію до 100 кг. Він у стартовій сутичці програв пакистанцеві Хуссейнові Шаху.

Проте значно дошкульнішою була невдача Єлизавети Каланіної в 1/8 фіналу вагової категорії понад 78 кг серед жінок. Борчиня з Кременчука на Полтавщині впевнено, утриманням перемогла хорватку Івану Сутало, а потім провела прийом на «ваза-арі» в сутичці з Ган Мін-Чжін з Кореї. Втім, коли до завершення поєдинку залишалося 19 секунд, українка пропустила атаку суперниці і програла зустріч чисто.

Нагадаємо, що раніше на Ґран-прі Абу-Дабі перемогу здобула чинна чемпіонка світу і Європи Дарина Білодід (до 48 кг).