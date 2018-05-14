Український екіпаж Протасова виступить на етапі чемпіонату Європи з ралі

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Юрій Протасов і Павло Черепін виступлять на Ралі Акрополіс

Екіпаж Юрія Протасова та Павла Черепіна оголосив, що проведе Ралі Акрополіс на Skoda Fabia R5.

Українські ралісти довго тримали інтригу щодо своєї програми у ралі на 2018 рік.

Ще перед Новим роком вони виступили на новорічній гонці на Хунгароринзі за кермом Citroen DS3 R3, а потім на цій же техніці з'явилися на етапі чемпіонату світу Ралі Швеції, де за чистою швидкістю боролися за подіум у класі WRC3, проте через помилку втратили шанс на високий результат.

Після цього три місяці вони зберігали мовчанку, проте за два тижні до початку Ралі Акрополіс, третього етапу чемпіонату Європи, оголосили про свій старт у цій гонці.

Відбулася зміна не лише чемпіонату, але й техніки. Skoda Fabia R5 дозволить пілотам боротися за найвищі місця.

Після перемог на перших двох етапах, що пройшли на Азорських і Канарських островах, лідером чемпіонату Європи є росіянин Олексій Лук'янюк.

Ралі Акрополіс пройде 1-3 червня.

Джерело: ua.motorsport.com