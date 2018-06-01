Український екіпаж виборов високу позицію на старті Ралі Акрополіс

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Юрій Протасов та Павло Черепін стали у кваліфікації третіми

Боротьба на грецькому етапі чемпіонату Європи розпочалася у четвер. Українці в якості дебютантів спершу не претендували на «пріоритетний» статус, але організатори ERC, зрештою, дозволили їм взяти участь у кваліфікації.

У підсумку Протасов встановив третій час. Першим був фін Юусо Нордгрен також на Skoda Fabia R5, а другим – лідер європейської першості Олексій Лук’янюк. Росіянин поступився Нордгрену лише 0,021 секунди, а ось український екіпаж програв фіну 1,142 секунди.

Саме тому Протасов повідомив, що в цілому задоволений результатом. Тим паче, що позаду були відомі імена у світі ралі на техніці такого ж класу.

«Позаду перший змагальний день, який пройшов досить непогано. У кваліфікації ми стали третіми й обрали 14-ту позицію на старті. Це каже про те, що дорога для нас буде достатньо чистою», - сказав Протасов.

«Ми зробили все, на що були спроможні. У нас була непогана швидкість, а першому екіпажу ми програли лише 1,2 секунди. Вважаю, що, попри перерву у два з половиною роки та неможливість виступати на гравії на такому автомобілі, – це доволі високий результат. Тому я дуже задоволений підсумком», - додав він.

Ралі Акрополіс триватиме три дні: розпочнеться боротьба у п’ятницю, коли гонщики подолають дві спецділянки. У суботу буде подолано шість ділянок, у неділю – чотири.

Старт із 14-ої стартової позиції у п’ятницю означає, що перед українськими пілотами будуть їхати 13 екіпажів, які встигнуть прибрати із траси великий шар пилу.

Джерело: ua.motorsport.com