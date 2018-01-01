Український екіпаж здобув перемогу у «Передноворічному Ралі», яке відбулося в Угорщині

Загалом у змаганнях взяли участь близько 250 екіпажів

У «Передноворічному Ралі», а саме так перекладається назва перегонів «Szilveszter Rallye 2017», які відбулись 28-29 грудня в Будапешті (Угорщина) на кільці «Хунгароринг», взяв участь український екіпаж у складі Юрія Протасова та Павла Черепіна. Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України. Наші



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Фото: прес-служба Спортивного комітету України

Загалом у змаганнях взяли участь близько 250 екіпажів

У «Передноворічному Ралі», а саме так перекладається назва перегонів «Szilveszter Rallye 2017», які відбулись 28-29 грудня в Будапешті (Угорщина) на кільці «Хунгароринг», взяв участь український екіпаж у складі Юрія Протасова та Павла Черепіна.

Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

Наші спортсмени здолали всіх суперників та здобули перемогу, оголосивши таким чином новий етап своєї спортивної кар’єри.

Загалом у змаганнях взяли участь близько 250 екіпажів з сімох країн.

Українці змагались за кубки моноприводного класу Н8, де конкуренцію їм складали 36 інших екіпажів на різноманітній техніці від BMW Z4 M Coupe та Lotus Exige до Lada VFTS та навіть Lada 2101.

Юрій та Павло стартували на Citroën DS3 R3T Max та здолали суперників, не давши їм жодного шансу на обгін. Найближчого суперника український екіпаж обігнав на 24,3 секунди.

Напередодні змагань Протасов та Черепін повідомили на своїй сторінці у Facebook, що вони узгодили плани на початок 2018 року і представлятимуть Україну на Ралі Швеції, які відбудуться 15-18 лютого.