Український футболіст не хоче повертатися у вітчизняний чемпіонат

Артем Касьянов став чемпіоном у другому за силою дивізіоні Казахстану

Досвідчений український півзахисник Артем Касьянов після закінчення контракту із «Жетису» перебуває у пошуках нового клубу. Наразі хавбек знаходиться вдома у Харкові, але не хоче шукати клуб в Україні через ситуацію із «Металістом», у якому не виплачували зарплату, а також звинуватили досвідчених гравців у нечесній грі. В



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Артем Касьянов став чемпіоном у другому за силою дивізіоні Казахстану

Досвідчений український півзахисник Артем Касьянов після закінчення контракту із «Жетису» перебуває у пошуках нового клубу.

Наразі хавбек знаходиться вдома у Харкові, але не хоче шукати клуб в Україні через ситуацію із «Металістом», у якому не виплачували зарплату, а також звинуватили досвідчених гравців у нечесній грі.

В ефірі каналу «Футбол 1» Касьянов сказав, що буде шукати собі клуб у Казахстані, але готовий до будь-якого розвитку подій.

За підсумками чемпіонату 2017 року футболіст став чемпіоном першої ліги Казахстану із «Жетису», у якому був капітаном команди.

Окрім того, Касьянов отримав індивідуальну нагороду як найкращий гравець чемпіонату.

Нагадаємо, українець Фещук продовжить кар'єру в команді Мазяра в Казахстані.

Окрім того, український тренер очолив клуб з Казахстану.

Джерело: ua-football.com