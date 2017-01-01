Український футболіст не хоче повертатися у вітчизняний чемпіонат
- Сьогодні, 10:54
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Артем Касьянов став чемпіоном у другому за силою дивізіоні Казахстану
Досвідчений український півзахисник Артем Касьянов після закінчення контракту із «Жетису» перебуває у пошуках нового клубу.
Наразі хавбек знаходиться вдома у Харкові, але не хоче шукати клуб в Україні через ситуацію із «Металістом», у якому не виплачували зарплату, а також звинуватили досвідчених гравців у нечесній грі.
В ефірі каналу «Футбол 1» Касьянов сказав, що буде шукати собі клуб у Казахстані, але готовий до будь-якого розвитку подій.
За підсумками чемпіонату 2017 року футболіст став чемпіоном першої ліги Казахстану із «Жетису», у якому був капітаном команди.
Окрім того, Касьянов отримав індивідуальну нагороду як найкращий гравець чемпіонату.
Нагадаємо, українець Фещук продовжить кар'єру в команді Мазяра в Казахстані.
Окрім того, український тренер очолив клуб з Казахстану.
Джерело: ua-football.com