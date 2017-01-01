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    Український футболіст не хоче повертатися у вітчизняний чемпіонат

    Артем Касьянов став чемпіоном у другому за силою дивізіоні Казахстану
    Досвідчений український півзахисник Артем Касьянов після закінчення контракту із «Жетису» перебуває у пошуках нового клубу. Наразі хавбек знаходиться вдома у Харкові, але не хоче шукати клуб в Україні через ситуацію із «Металістом», у якому не виплачували зарплату, а також звинуватили досвідчених гравців у нечесній грі. В
    • Сьогодні, 10:54
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    Артем Касьянов став чемпіоном у другому за силою дивізіоні Казахстану

    Досвідчений український півзахисник Артем Касьянов після закінчення контракту із «Жетису» перебуває у пошуках нового клубу.

    Наразі хавбек знаходиться вдома у Харкові, але не хоче шукати клуб в Україні через ситуацію із «Металістом», у якому не виплачували зарплату, а також звинуватили досвідчених гравців у нечесній грі.

    В ефірі каналу «Футбол 1» Касьянов сказав, що буде шукати собі клуб у Казахстані, але готовий до будь-якого розвитку подій.

    За підсумками чемпіонату 2017 року футболіст став чемпіоном першої ліги Казахстану із «Жетису», у якому був капітаном команди.

    Окрім того, Касьянов отримав індивідуальну нагороду як найкращий гравець чемпіонату.

    Нагадаємо, українець Фещук продовжить кар'єру в команді Мазяра в Казахстані.

    Окрім того, український тренер очолив клуб з Казахстану.

    Джерело: ua-football.com

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